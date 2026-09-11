Método dominó: cómo ordenar la casa de a poco y sin agotarse

Cuando ese primer espacio queda resuelto, el método propone elegir enseguida el siguiente. No hace falta que sea grande: puede ser el cajón de al lado, una bandeja, una alacena chica o un estante cercano. La continuidad es lo que produce el efecto dominó. Cada pequeña decisión ya tomada facilita la próxima.

Por qué ayuda a evitar el agobio

Uno de los motivos por los que este enfoque resulta útil es que cambia la escala del problema. En lugar de pensar en “ordenar toda la casa”, la tarea se reduce a “ordenar este cajón”. Esa diferencia vuelve más probable empezar y también terminar, dos momentos fundamentales para sostener cualquier hábito doméstico.

Además, completar un espacio visible o de uso frecuente genera una prueba concreta de avance. Ver una zona despejada, encontrar más rápido lo que se necesita o recuperar una superficie para usarla a diario puede mejorar la motivación sin depender de grandes cambios. El progreso se vuelve tangible.

También ayuda a administrar mejor la energía. Muchas veces el orden se abandona no por falta de voluntad, sino por haber elegido mal el primer desafío. Empezar por un placard lleno de recuerdos, papeles antiguos o ropa difícil de clasificar puede exigir demasiadas decisiones emocionales. En cambio, un área simple permite entrar en ritmo antes de pasar a zonas más complejas.

Qué espacios conviene dejar para más adelante

Para que el método funcione, los especialistas en organización recomiendan evitar al principio los lugares con alta carga sentimental o con demasiados objetos mezclados. Álbumes, recuerdos familiares, documentos acumulados, cajas sin revisar desde hace años o placares completos pueden frenar el proceso antes de que tome impulso.

Una progresión más amable puede empezar por superficies libres, seguir por cajones chicos, continuar con muebles de uso cotidiano y recién después avanzar hacia áreas más grandes. Por ejemplo: mesa de luz, cajones de la mesa de luz, cómoda, estantes del placard y finalmente el placard entero. La dificultad aumenta de manera gradual.

Errores frecuentes al aplicarlo

Un error habitual es abrir demasiados frentes a la vez. Si se vacían varios cajones, se sacan objetos de distintos ambientes y no se cierra ninguno, la casa puede quedar más caótica que antes. El método dominó necesita foco: una zona por vez y una decisión después de la otra.

Otro problema es acumular bolsas para donar o tirar sin retirarlas del hogar. Si esos objetos quedan semanas en un pasillo, en el baúl del auto o en un rincón, el orden no termina de completarse. Lo ideal es definir un plazo breve para sacar de circulación lo que ya fue separado.

También es importante saber cuándo parar. La recomendación es detenerse antes del agotamiento, cuando todavía queda una sensación positiva. Terminar en un buen punto hace que retomar al día siguiente sea más fácil y evita asociar el orden con cansancio extremo.

El método dominó no promete una casa perfecta de un día para el otro. Su valor está en hacer que el orden sea más accesible, repetible y menos intimidante. Con pequeños avances encadenados, el hogar puede volverse más claro, práctico y fácil de mantener.