La integrante de Bandana que enfrentó críticas por su relación con un hombre 19 años menor

Después se detuvo en otra etapa: "A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente".

"A mis 40 me fui a vivir a la naturaleza", remarcó en dos historias.

Más adelante se refirió al momento en que conoció a su pareja: "A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo".

La respuesta más contundente llegó al final de la publicación: "No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís", afirmó.

Por último, profundizó: "Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida".

Virginia Da Cunha habló de sus problemas alimenticios

En 2023, Virginia Da Cunha había compartido en sus redes una carta a corazón abierto en la que reveló que, en el momento de mayor exposición mediática con Bandana, llegó a pesar 44 kilos.

"44 kg. Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14", había escrito junto a una foto de su época en el grupo, en la que se la veía arriba del escenario con el look característico de la banda.

En ese posteo, la artista contó que por entonces llevaba una rutina exigente —facultad, deportes y danza jazz— y que se enojaba "si la ensalada tenía aceite de más". También señaló que, con el tiempo, su propio cuerpo la fue frenando "a través de enfermedades", aunque remarcó que lo que necesitaba sanar era su mirada y su mente.

La reflexión, que en su momento se viralizó, buscaba correr el eje de los estereotipos de belleza impuestos a las mujeres y poner el foco en el cuidado de la salud por encima de la exigencia estética.