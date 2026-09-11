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La integrante de Bandana que enfrentó críticas por su relación con un hombre 19 años menor

Una integrante de Bandana respondió a los cuestionamientos sobre su vínculo con un hombre 19 años más chico y reflexionó sobre cómo la sociedad juzga el paso del tiempo, especialmente en las mujeres.

11 sept 2026, 14:15
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La integrante de Bandana enfrentó las críticas por su relación con un hombre 19 años menor

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La integrante de Bandana enfrentó las críticas por su relación con un hombre 19 años menor

La integrante de Bandana enfrentó las críticas por su relación con un hombre 19 años menor

Virginia Da Cunha utilizó sus redes sociales para responder a las críticas que recibe por su relación con el DJ y productor musical Samir Jaliff, quien es 19 años menor que ella.

La integrante de Bandana usó sus historias de Instagram para hablar sobre la edad y recorrer distintas etapas de su vida, además de cuestionar la manera en que la sociedad entiende el paso del tiempo, especialmente cuando se trata de una mujer.

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"La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años", señaló la artista.

Luego fue repasando distintos momentos de su vida y recordó algunas de las decisiones que tomó: "A mis 20 la tenía tan clara que me veía bien con 40 kilos".

Después se detuvo en otra etapa: "A mis 25-30 me dediqué a los deportes extremos, al sol y a mi banda independiente".

"A mis 40 me fui a vivir a la naturaleza", remarcó en dos historias.

Más adelante se refirió al momento en que conoció a su pareja: "A mis 44 conocí a este gran hombre, eterno niño de 25 con el que hoy convivo".

La respuesta más contundente llegó al final de la publicación: "No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís", afirmó.

Por último, profundizó: "Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida".

Virginia Da Cunha habló de sus problemas alimenticios

En 2023, Virginia Da Cunha había compartido en sus redes una carta a corazón abierto en la que reveló que, en el momento de mayor exposición mediática con Bandana, llegó a pesar 44 kilos.

"44 kg. Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14", había escrito junto a una foto de su época en el grupo, en la que se la veía arriba del escenario con el look característico de la banda.

En ese posteo, la artista contó que por entonces llevaba una rutina exigente —facultad, deportes y danza jazz— y que se enojaba "si la ensalada tenía aceite de más". También señaló que, con el tiempo, su propio cuerpo la fue frenando "a través de enfermedades", aunque remarcó que lo que necesitaba sanar era su mirada y su mente.

La reflexión, que en su momento se viralizó, buscaba correr el eje de los estereotipos de belleza impuestos a las mujeres y poner el foco en el cuidado de la salud por encima de la exigencia estética.

     

 

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