El truco para pasajeros altos que tienen que viajar en avión durante muchas horas en clase turista

Viajar en avión siendo alto: por qué la clase turista puede resultar incómoda

El principal problema para una persona alta no siempre es el ancho del asiento. En muchos casos, la dificultad está relacionada con la distancia entre el respaldo propio y el asiento delantero.

En un vuelo corto, mantener las rodillas flexionadas durante una o dos horas puede ser soportable. La situación cambia cuando el trayecto dura ocho, diez o incluso más horas.

A medida que pasa el tiempo, mantener las piernas en una posición forzada puede generar sensación de rigidez y aumentar el cansancio. Además, el pasajero puede terminar modificando constantemente su postura para intentar encontrar una posición que le resulte más cómoda.

La planificación comienza antes de llegar al aeropuerto. Elegir cualquier asiento disponible y esperar que el viaje sea confortable puede ser una mala estrategia para una persona alta.

Por eso, uno de los primeros pasos consiste en revisar el mapa de asientos de la aerolínea y analizar qué lugares ofrecen mejores condiciones.

El asiento es la decisión más importante antes de un vuelo largo

Para un pasajero alto, no todos los asientos de clase turista son iguales.

La ubicación puede marcar una diferencia considerable. Dependiendo del modelo de avión y de la configuración utilizada por la compañía, algunas filas pueden ofrecer más espacio para las piernas que otras.

Los llamados asientos con espacio adicional para las piernas suelen ser una alternativa evidente. En determinadas aeronaves también pueden existir lugares ubicados en las salidas de emergencia que ofrecen una distancia superior respecto de la fila siguiente.

Sin embargo, no siempre es necesario pagar por una categoría superior.

Una estrategia consiste en revisar todas las opciones disponibles durante el proceso de reserva o check-in, ya que algunas aerolíneas permiten seleccionar determinados asientos sin que necesariamente impliquen el precio de una cabina premium.

También puede ser útil consultar el mapa específico del avión que realizará el vuelo. Dos aeronaves aparentemente iguales pueden tener una distribución diferente.

Evitar determinados lugares puede ser clave

Las personas altas deberían prestar atención a las filas que tienen restricciones especiales para reclinar el respaldo, así como a determinadas posiciones próximas a baños o cocinas.

Aunque estas ubicaciones pueden tener ventajas en algunos casos, también pueden generar más movimiento de pasajeros durante el viaje.

Otro punto importante es el espacio debajo del asiento delantero.

Guardar una mochila grande o una bolsa bajo el asiento puede reducir todavía más el espacio disponible para los pies. Por eso, cuando sea posible, conviene utilizar el compartimento superior para el equipaje de mano y mantener despejada la zona inferior.

El método para viajar cómodo en avión empieza por liberar el espacio de los pies

Uno de los errores más habituales durante los vuelos largos consiste en utilizar el espacio debajo del asiento delantero como si fuera un pequeño armario.

Una mochila, una computadora, una botella, un abrigo y otros objetos pueden terminar acumulándose en ese lugar.

Para una persona baja, esto puede representar una molestia. Para una persona alta, puede convertirse en una limitación importante.

La estrategia más sencilla es colocar en el compartimento superior todo aquello que no sea necesario durante el despegue y el aterrizaje.

El pasajero puede conservar cerca únicamente los objetos que realmente necesitará durante el vuelo, siempre respetando las instrucciones de la tripulación.

Con el espacio libre, los pies pueden adoptar distintas posiciones y las piernas tienen mayor libertad de movimiento.

Cambiar de postura durante el vuelo puede ser más importante que encontrar una única posición

Una persona alta puede intentar encontrar una postura perfecta y permanecer así durante varias horas. Sin embargo, esa probablemente no sea la mejor estrategia.

En vuelos prolongados, resulta más práctico cambiar ligeramente la posición de las piernas y del torso cada cierto tiempo.

Por ejemplo, se pueden alternar momentos con ambos pies apoyados en el suelo con otros en los que se modifica suavemente la posición de los pies.

También puede resultar útil evitar mantener las rodillas presionadas permanentemente contra el asiento delantero.

Cuando el espacio lo permita, inclinar ligeramente el cuerpo hacia atrás y cambiar la posición de las piernas puede proporcionar cierta sensación de alivio.

No es necesario realizar movimientos exagerados ni invadir el espacio del pasajero de adelante. Se trata simplemente de aprovechar los centímetros disponibles de una manera más inteligente.

Viajes largos en avión: levantarse es parte del método

Otro aspecto fundamental es no permanecer sentado durante todo el vuelo.

En trayectos de varias horas, los pasajeros suelen levantarse para ir al baño, buscar algo en el compartimento superior o simplemente caminar unos minutos por el pasillo cuando las condiciones del vuelo lo permiten.

Para una persona alta, esos pequeños intervalos pueden resultar especialmente útiles.

La idea no consiste en caminar permanentemente por el avión, sino en aprovechar las oportunidades permitidas por la tripulación para cambiar de posición.

Después de permanecer sentado durante un período prolongado, unos minutos de movimiento pueden ayudar a reducir la sensación de rigidez.

Además, durante el tiempo sentado se pueden realizar movimientos suaves de los tobillos y cambiar de posición los pies.

Siempre hay que respetar las indicaciones de seguridad y permanecer sentado cuando la señal correspondiente esté encendida o la tripulación lo indique.

El calzado también puede influir en la comodidad

En los vuelos largos, la ropa y el calzado pueden tener tanta importancia como el asiento.

Para los pasajeros altos que ya tendrán poco margen para mover las piernas, utilizar prendas demasiado ajustadas puede aumentar la sensación de incomodidad.

Por eso, una alternativa práctica consiste en viajar con ropa que permita libertad de movimiento.

El calzado también merece atención. Un zapato demasiado rígido puede resultar incómodo después de varias horas sentado.

Durante el vuelo, y siempre de acuerdo con las normas de seguridad y las condiciones de la cabina, algunos pasajeros pueden preferir un calzado más cómodo o aflojar ligeramente los cordones.

La idea es evitar que la experiencia de un espacio reducido se combine con una vestimenta que limite todavía más el movimiento.

¿Conviene pagar por un asiento con más espacio?

La bandeja plegable puede convertirse en otro obstáculo para una persona alta.

Cuando está completamente desplegada, puede limitar todavía más el espacio disponible para las piernas y las rodillas.

Durante las comidas, obviamente será necesario utilizarla. Pero una vez finalizado el servicio, conviene mantenerla cerrada si las reglas de la compañía lo permiten.

También es importante evitar colocar objetos innecesarios sobre ella durante largos períodos.

Una botella, una computadora portátil o distintos accesorios pueden terminar generando una configuración incómoda.

En vuelos largos, cuanto más despejada esté la zona personal cuando no se utiliza, mayor será la posibilidad de modificar la postura.

El equipaje de mano puede convertirse en el peor enemigo del pasajero alto

Otro consejo sencillo consiste en preparar el equipaje de mano pensando en el espacio limitado del avión.

Una mochila demasiado voluminosa puede terminar debajo del asiento delantero porque el pasajero no quiere levantarse constantemente para acceder al compartimento superior.

El problema aparece cuando esa mochila permanece allí durante horas.

Para evitarlo, conviene organizar el equipaje antes de embarcar. Los elementos que probablemente serán necesarios durante el vuelo pueden colocarse en una zona de fácil acceso, mientras que el resto puede permanecer en el compartimento superior.

Liberar el espacio debajo del asiento es una de las formas más sencillas de ganar libertad de movimiento sin cambiar de asiento.

Elegir el momento del check-in también puede ser una estrategia

Dependiendo de la aerolínea, la tarifa adquirida y las condiciones del vuelo, el momento en que se realiza el check-in puede influir en las alternativas de asiento disponibles.

Por eso, para quienes necesitan espacio adicional, puede ser útil revisar las opciones de asiento cuando se habilite el check-in online.

No existe una regla universal porque cada compañía utiliza un sistema diferente. Algunas cobran por seleccionar determinados lugares y otras liberan opciones en distintos momentos.

Lo importante es no esperar hasta el último instante si la comodidad durante un vuelo largo es una prioridad.

¿Conviene pagar por un asiento con más espacio?

En determinados casos, pagar un suplemento puede ser una decisión razonable.

Para una persona alta que debe realizar un viaje de diez o doce horas, unos centímetros adicionales pueden representar una diferencia considerable en la experiencia general.

Sin embargo, no todos los vuelos justifican el mismo gasto.

En un trayecto de una o dos horas, probablemente el pasajero pueda tolerar mejor las limitaciones de la clase turista. En un vuelo intercontinental, la situación puede ser diferente.

Por eso, una estrategia consiste en valorar el costo adicional en relación con la duración del viaje.

Si el precio es elevado, primero se pueden revisar otras alternativas: elegir cuidadosamente el asiento disponible, liberar el espacio debajo del asiento delantero, utilizar ropa cómoda y aprovechar los momentos permitidos para levantarse.

¿Qué elementos conviene llevar para un vuelo largo?

Preparar correctamente el equipaje también puede mejorar considerablemente la experiencia.

Entre los elementos que pueden resultar útiles se encuentran:

El objetivo es evitar llevar demasiados objetos al espacio de los pies.

El truco está en pensar el vuelo como varias etapas

Uno de los mejores cambios de mentalidad para afrontar un viaje largo consiste en dejar de pensar en las próximas diez horas como un único período sentado.

El trayecto puede dividirse en diferentes etapas.

Primero está el embarque y el despegue. Después llega el primer período de vuelo, seguido por la comida o el entretenimiento. Más tarde puede aparecer la necesidad de levantarse y caminar.

Esta división ayuda a que el viaje resulte psicológicamente más llevadero.

Para una persona alta, además, permite recordar que no tiene que permanecer exactamente en la misma postura durante todo el trayecto.

Siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, cambiar de posición, levantarse y caminar unos minutos puede hacer que el vuelo resulte menos agotador.

Viajar cómodo en avión siendo alto requiere planificación

Los asientos de turista están diseñados para una enorme variedad de pasajeros y, en algunos aviones, el espacio disponible puede resultar especialmente limitado para quienes tienen piernas largas.

No existe un método capaz de crear espacio adicional donde físicamente no lo hay. Sin embargo, sí existen diferentes decisiones que pueden mejorar notablemente la experiencia.

La más importante es seleccionar el asiento con anticipación y revisar las alternativas disponibles. Después, conviene mantener despejada la zona de los pies, evitar acumular objetos debajo del asiento delantero y utilizar ropa que permita moverse con facilidad.

Durante el vuelo, cambiar de postura y levantarse cuando sea posible también puede contribuir a hacer más llevadero el trayecto.

Finalmente, si el vuelo es extremadamente largo y la diferencia de precio es razonable, un asiento con espacio adicional para las piernas puede ser una inversión en comodidad y no simplemente un gasto extra.

Para los pasajeros altos, unos pocos centímetros pueden cambiar por completo la experiencia.

Y cuando el viaje dura muchas horas, la comodidad deja de ser un detalle menor para convertirse en una parte importante de la planificación del vuelo.