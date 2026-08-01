Tragedia en Perú: al menos 13 muertos tras la caída de una avioneta que sobrevolaba las Líneas de Nasca

La avioneta, perteneciente a la empresa AeroDiana.

Tras el impacto, bomberos, policías y equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar del siniestro, donde la aeronave permanecía envuelta en humo y completamente destruida.

La investigación quedó a cargo de la Aeronáutica Civil de Perú, mientras que la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) inició el relevamiento de pruebas y pericias técnicas para determinar qué ocurrió. Por su parte, el Ministerio Público ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue de la región de Ica, donde serán identificados oficialmente.

Las Líneas de Nasca, uno de los mayores atractivos turísticos de Perú

El aeródromo de Pisco concentra gran parte de los vuelos turísticos que permiten observar desde el aire las Líneas de Nasca, gigantescos geoglifos de más de 2.000 años de antigüedad que representan figuras geométricas, animales y plantas, visibles únicamente desde grandes alturas.

Cada año, miles de turistas llegan a la zona para realizar este recorrido aéreo, considerado una de las experiencias más emblemáticas del turismo en Perú.

La aeronave transportaba turistas que realizaban un vuelo panorámico. (Foto: archivo)

Antecedentes de otros accidentes en la zona

No es la primera tragedia vinculada con este tipo de vuelos turísticos. En 2022, otra avioneta que realizaba un recorrido sobre las Líneas de Nasca se estrelló y dejó siete muertos, entre ellos dos ciudadanos chilenos, tres turistas neerlandeses y dos tripulantes peruanos.

Años antes, en octubre de 2010, una aeronave de la empresa AirNasca también cayó después de sobrevolar la zona, causando la muerte de cuatro turistas británicos y dos tripulantes peruanos.

Las autoridades esperan que las pericias permitan establecer en las próximas semanas qué provocó el nuevo accidente que enluta al turismo peruano.