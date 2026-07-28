Nicole Neumann reveló el difícil momento que vivió con su bebé en un avión

Nicole Neumann volvió a su programa de streaming y contó un tenso episodio que vivió en un vuelo por Europa junto a su hijo menor, Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera.
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Nicole Neumann relató el momento incómodo que vivió con su hijo minutos antes del despegue de un vuelo.
Nicole Neumann volvió a su programa de streaming y contó un tenso episodio que vivió en un vuelo por Europa junto a su hijo menor, Cruz, fruto de su relación con Manu Urcera.
La modelo relató que, al momento de embarcar, el personal de la aerolínea le informó que no podía sentarse junto al bebé: "Pensé que estábamos los dos en el centro y me dicen 'no, tu asiento, pasillo y el bebé del otro lado'. Nunca escuché nada tan insólito en mi vida. Es un bebé, toma teta, no creo ni que esté en el asiento. Lo tuve que sacar porque me lo hacen sacar, porque a partir de los 2 años te hacen sacar otro asiento".
Nicole explicó que intentó resolver la situación proponiendo que su hijo no ocupara el asiento que ya habían pagado, pero la respuesta de la tripulación fue tajante: "Le digo 'el chico no va a usar el asiento', y me dice 'no, entonces no puede viajar, porque por normativas de seguridad el pasillo tiene que estar en el medio por cualquier emergencia y el chico tiene que estar del otro lado'". Indignada, la modelo lanzó: "Miralo, es un bebé. ¿Cómo le explico que tiene que estar 11 horas sentado solo? Es alto el nene, pero tiene 2 años".
Según contó, el personal recurrió incluso a una tablet para calcular si el niño podía viajar en upa: "Me preguntaron: '¿cuánto pesa?'. Sacan un iPad y empiezan a hacer cuentas. Me dicen: 'bueno, está bien, hasta los 15 kilos puede viajar a upa con el otro cinturón de seguridad'". Furiosa por la situación, disparó: "Yo le dije: 'acabo de pagar una fortuna por los dos asientos y el otro me lo meto en el...'".
Finalmente, tras la insistencia de Nicole y la revisión del peso de Cruz, la tripulación autorizó que el nene viajara en upa con ella durante las 11 horas de vuelo, tal como la modelo había pedido desde un principio. "Esto es una señal de que no me tengo que subir al avión", cerró Nicole, entre el alivio y el fastidio por lo vivido.
La elección del nombre Cruz fue una decisión final de Manu Urcera, a quien Nicole Neumann le cedió la última palabra por tratarse de su debut como papá, luego de debatir opciones como "Vito".
La modelo compartió en sus redes que el nombre posee una profunda carga espiritual y simbólica, ya que se asocia con el Anj (la cruz ansada egipcia) que representa la "llave de la vida" y la inmortalidad.
Además, su origen latino remite a la protección, la fe y una fuerza positiva que simboliza el renacer y la esperanza para la familia tras superar etapas difíciles.