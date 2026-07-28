Nicole Neumann reveló el difícil momento que vivió con su bebé en un avión

Finalmente, tras la insistencia de Nicole y la revisión del peso de Cruz, la tripulación autorizó que el nene viajara en upa con ella durante las 11 horas de vuelo, tal como la modelo había pedido desde un principio. "Esto es una señal de que no me tengo que subir al avión", cerró Nicole, entre el alivio y el fastidio por lo vivido.

¿Por qué el hijo de Nicole Neumann se llama Cruz?

La elección del nombre Cruz fue una decisión final de Manu Urcera, a quien Nicole Neumann le cedió la última palabra por tratarse de su debut como papá, luego de debatir opciones como "Vito".

La modelo compartió en sus redes que el nombre posee una profunda carga espiritual y simbólica, ya que se asocia con el Anj (la cruz ansada egipcia) que representa la "llave de la vida" y la inmortalidad.

Además, su origen latino remite a la protección, la fe y una fuerza positiva que simboliza el renacer y la esperanza para la familia tras superar etapas difíciles.