Misterio por una avioneta abandonada y el detalle clave que hace sospechar del narcotráfico

Una de las primeras hipótesis indicó que la avioneta habría sufrido un desperfecto técnico que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Tras tocar tierra en el humedal, habría quedado atrapada en el barro y no pudo volver a despegar.

Misterio por una avioneta abandonada y el detalle clave que la podría vincular con el narcotráfico. (Foto: Gendarmería)

Debido a las dificultades para acceder al lugar, se solicitó colaboración a la Aviación Civil de la Provincia, que dispuso otra aeronave para asistir en el operativo. Cuando los gendarmes finalmente consiguieron llegar hasta la avioneta, realizaron una inspección en busca de elementos que permitieran determinar qué transportaba y quiénes habían estado a bordo.

En el interior no encontraron drogas, aunque sí hallaron bidones de combustible y restos de comida. Esos elementos fueron incorporados a la investigación mientras continuaban las pericias sobre la aeronave.

El misterio por las dos matrículas de la avioneta

Uno de los datos que despertó mayores sospechas entre los investigadores estuvo relacionado con la identificación de la aeronave. Según las primeras averiguaciones, la avioneta llevaba en el exterior una calcomanía aparentemente apócrifa con la matrícula LV-JIR, correspondiente a una identificación argentina.

Sin embargo, al revisar el interior, los investigadores encontraron otra calcomanía con una matrícula boliviana: CP-3889. La presencia de las dos identificaciones se convirtió en uno de los puntos centrales de la investigación, que buscaba establecer la verdadera procedencia del avión, quién era su propietario y cuál había sido su recorrido antes de quedar varado en Santiago del Estero.

Investigan si un helicóptero rescató a los ocupantes

Otra de las líneas que analizaba la Justicia apuntaba a determinar qué ocurrió con el piloto y los posibles acompañantes, ya que cuando las autoridades llegaron hasta el lugar no encontraron a ninguna persona.

Una hipótesis bajo investigación señalaba que un helicóptero habría llegado hasta el humedal para retirar al piloto y al resto de los tripulantes después del aterrizaje forzoso.

Por el momento, la Justicia buscaba reconstruir los movimientos de la aeronave y determinar si existió algún vínculo con una operación ilegal. Aunque en la inspección inicial no se encontraron estupefacientes, las características del hallazgo, las dos matrículas y la desaparición de sus ocupantes llevaron a los investigadores a mantener abiertas distintas hipótesis.