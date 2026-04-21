El truco de poner bicarbonato en las ventanas de casa: por qué lo recomiendan y para qué sirve

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Además, cumplió una función clave en la neutralización de olores. En espacios donde la humedad se acumuló durante semanas o meses, el bicarbonato ayudó a eliminar ese característico olor a encierro. “Es un recurso simple que actúa sobre las partículas que generan olor, no solo las disimula”, explicaron especialistas en limpieza doméstica.

Otro aspecto relevante es su capacidad para absorber humedad. Este punto resulta fundamental, ya que la humedad constante favoreció la aparición de moho, hongos y bacterias. Al reducir este factor, el bicarbonato contribuyó a mantener un ambiente más saludable.

Entre sus aplicaciones más destacadas en los rieles de ventanas, se identificaron:

Desprendió suciedad acumulada con facilidad.

Neutralizó olores generados por la humedad.

Redujo la presencia de microorganismos.

Mejoró el deslizamiento de las ventanas.

Previno la formación de moho.

Cómo limpiar los rieles de las ventanas: el paso a paso

El procedimiento para aplicar este truco es sencillo y no requiere herramientas complejas. De hecho, se trata de una práctica accesible que puede realizarse con elementos comunes del hogar.

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Primero, se retiró el polvo superficial . Este paso es fundamental para evitar que la suciedad se mezcle con la pasta de bicarbonato y complique la limpieza. Puede utilizarse un cepillo seco, una brocha o incluso una aspiradora.

. Este paso es fundamental para evitar que la suciedad se mezcle con la pasta de bicarbonato y complique la limpieza. Puede utilizarse un cepillo seco, una brocha o incluso una aspiradora. Luego, se colocó bicarbonato directamente sobre el riel . No hace falta medir cantidades exactas: basta con cubrir la superficie afectada de manera uniforme.

. No hace falta medir cantidades exactas: basta con cubrir la superficie afectada de manera uniforme. A continuación, se agregaron unas gotas de agua . Esto permitió formar una pasta que facilitó la adhesión del producto a la suciedad más incrustada.

. Esto permitió formar una pasta que facilitó la adhesión del producto a la suciedad más incrustada. Se dejó actuar entre cinco y diez minutos . Durante este tiempo, el bicarbonato comenzó a actuar sobre la grasa, el polvo y la humedad acumulada.

. Durante este tiempo, el bicarbonato comenzó a actuar sobre la grasa, el polvo y la humedad acumulada. Después, se frotó con un cepillo pequeño , como uno de dientes en desuso. Este paso ayudó a desprender los residuos más difíciles en zonas estrechas o de difícil acceso.

, como uno de dientes en desuso. Este paso ayudó a desprender los residuos más difíciles en zonas estrechas o de difícil acceso. Finalmente, se limpió con un paño húmedo y se secó bien la superficie. Este último paso es clave para evitar que vuelva a generarse humedad.

Este último paso es clave para evitar que vuelva a generarse humedad. Cuando la suciedad fue más persistente, algunos expertos recomendaron sumar unas gotas de vinagre blanco. La reacción entre ambos productos generó efervescencia, lo que ayudó a despegar residuos más adheridos.

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Un truco simple que gana popularidad

En los últimos años, los consejos de limpieza casera recuperaron protagonismo. En parte, esto se debió a la búsqueda de alternativas más económicas y sustentables frente a productos industriales.

El bicarbonato volvió a posicionarse como una opción confiable. Su uso en rieles de ventanas es solo un ejemplo de cómo soluciones simples pueden resolver problemas cotidianos.

Además, su aplicación no requiere experiencia previa. Cualquier persona puede implementarlo en pocos minutos y con resultados visibles desde la primera vez.