Hallaron sin vida en su departamento a la actriz María Rosa Fugazot

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, con la Secretaría del Dr. Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

-María Rosa Fugazot-

La trayectoria de María Rosa Fugazot

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, llevaba el arte en la sangre por ser hija de los reconocidos Roberto Fugazot y María Esther Gamas. A lo largo de su carrera, se destacó como comediante, cantante y ex vedette, debutando en la pantalla grande en el año 1966 con la película "Las locas del conventillo".

Al año siguiente, se unió al icónico elenco de "Operación Ja-Já", dirigido por los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich. Su enorme versatilidad para la comedia la llevó a brillar junto a figuras inmensas de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez.

A lo largo de las décadas, logró adaptarse y participó en exitosos ciclos de televisión contemporáneos como Los Roldán, Amas de casa desesperadas y deslumbró con su recordado papel dramático en El puntero (2011).

Sobre las tablas, la actriz demostró su profundo talento asumiendo roles complejos y de gran peso, consagrándose definitivamente en el teatro dramático cuando asumió el rol que dejó vacante Norma Pons en "La casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca.

En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el actor César Bertrand desde 1970 y fue madre del cantante Javier Caumont y del fallecido actor René Bertrand.