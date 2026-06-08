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Hallaron sin vida en su departamento a la actriz María Rosa Fugazot

La reconocida actriz María Rosa Fugazot murió en las últimas horas a los 83 años, una triste noticia que conmociona al mundo del espectáculo.

8 jun 2026, 08:34
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Hallaron sin vida en su departamento a la actriz María Rosa Fugazot
Hallaron sin vida en su departamento a la actriz María Rosa Fugazot

Hallaron sin vida en su departamento a la actriz María Rosa Fugazot

El mundo del espectáculo se encuentra de luto una vez más tras la triste noticia de la muerte de la actriz María Rosa Fugazot. La artista de 83 años fue hallada sin vida durante las últimas horas en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, generando gran conmoción en el ambiente artístico nacional.

Según informó oficialmente la Policía de la Ciudad, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A acudieron este lunes a un edificio ubicado sobre la calle Güemes al 4700, en el barrio porteño de Palermo, luego de recibir un llamado al 911 por una persona descompensada.

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Hasta el lugar también llegó una ambulancia del SAME. De acuerdo al reporte, las dos mujeres que estaban dentro del departamento autorizaron el ingreso tanto de los policías como del personal médico.

Tras asistir a la mujer, los médicos constataron el fallecimiento de María Rosa Fugazot, reconocida actriz argentina, a los 83 años.

En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo del Dr. Martín Parrando, con la Secretaría del Dr. Leandro Alonso, que dispuso actuaciones por averiguación de causales de muerte.

-María Rosa Fugazot-

La trayectoria de María Rosa Fugazot

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, llevaba el arte en la sangre por ser hija de los reconocidos Roberto Fugazot y María Esther Gamas. A lo largo de su carrera, se destacó como comediante, cantante y ex vedette, debutando en la pantalla grande en el año 1966 con la película "Las locas del conventillo".

Al año siguiente, se unió al icónico elenco de "Operación Ja-Já", dirigido por los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich. Su enorme versatilidad para la comedia la llevó a brillar junto a figuras inmensas de la talla de Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez.

A lo largo de las décadas, logró adaptarse y participó en exitosos ciclos de televisión contemporáneos como Los Roldán, Amas de casa desesperadas y deslumbró con su recordado papel dramático en El puntero (2011).

Sobre las tablas, la actriz demostró su profundo talento asumiendo roles complejos y de gran peso, consagrándose definitivamente en el teatro dramático cuando asumió el rol que dejó vacante Norma Pons en "La casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca.

En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el actor César Bertrand desde 1970 y fue madre del cantante Javier Caumont y del fallecido actor René Bertrand.

María Rosa Fugazot

     

 

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