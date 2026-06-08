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Entre bombas, Trump vuelve a advertir a Irán e Israel y publica un mensaje desesperado por la tregua

El presidente de los Estados Unidos no sólo tiene un grave problema para finalizar la guerra que inició con su ataque a Irán el 28 de febrero pasado. 100 días más tarde, parece incapaz de lograr que la frágil tregua se respete.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Un misil iraní que no explotó

Un misil iraní que no explotó, en la zona occidental de cisjordania. (Foto: Reuters)

"Ya lanzaron sus misiles, ahora dejen de atacar inmediatamente". Es la advertencia de Donald Trump tanto para Irán como para Israel. La frágil tregua en la región volvió a quebrarse. Ahora, con un nuevo ataque cruzado entre esas naciones. La nueva ronda de enfrentamientos comenzó después de que Israel bombardeara objetivos en Irán en respuesta a una serie de misiles lanzados por Teherán. Las autoridades iraníes sostuvieron que los ataques fueron una represalia por acciones israelíes en Líbano, mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu argumentó que actuó frente a una violación de los acuerdos vigentes.

Leé también Estados Unidos atacó objetivos militares en el sur de Irán en medio de las negociaciones de paz
En medio de las negociaciones por la paz, desde Washington aseguraron que se trató de una acción defensiva. (Foto: archivo)

Ante el riesgo de que la situación derivara en una guerra regional de mayor escala, Trump utilizó sus redes sociales para exigir el cese de las hostilidades. Además, mantuvo conversaciones con Netanyahu en un intento por evitar una nueva ofensiva israelí que pudiera hacer naufragar las negociaciones en marcha con Irán. Sin embargo, horas después, se reportaron nuevos bombardeos sobre territorio iraní.

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La tensión se produce en un momento delicado para la Casa Blanca. Tras más de tres meses de conflicto, Trump busca consolidar un acuerdo que le permita presentar un éxito diplomático y, al mismo tiempo, evitar una implicación militar más profunda de Estados Unidos en Medio Oriente.

Mientras tanto, Irán advirtió que responderá a cualquier nueva agresión y aseguró que está preparado para una confrontación prolongada. Israel, por su parte, mantiene el estado de alerta y sostiene que actuará contra cualquier amenaza a su seguridad.

Con la tregua pendiendo de un hilo y los ataques reanudados apenas horas después de los llamados a la calma, el temor de una nueva escalada vuelve a instalarse en una de las regiones más inestables del planeta. El precio del barril de crudo volvió a subir y está, otra vez, cerca de los 100 dólares.

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