Entre bombas, Trump vuelve a advertir a Irán e Israel y publica un mensaje desesperado por la tregua

"Ya lanzaron sus misiles, ahora dejen de atacar inmediatamente". Es la advertencia de Donald Trump tanto para Irán como para Israel. La frágil tregua en la región volvió a quebrarse. Ahora, con un nuevo ataque cruzado entre esas naciones. La nueva ronda de enfrentamientos comenzó después de que Israel bombardeara objetivos en Irán en respuesta a una serie de misiles lanzados por Teherán. Las autoridades iraníes sostuvieron que los ataques fueron una represalia por acciones israelíes en Líbano, mientras que el gobierno de Benjamín Netanyahu argumentó que actuó frente a una violación de los acuerdos vigentes.