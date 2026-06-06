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Velatorio del Indio Solari: cómo llegar en colectivo y tren a la última "misa ricotera"

El velatorio del Indio Solari se realizará este domingo. Esto es todo lo que hay que saber para llegar al Polideportivo Gatica de Avellaneda en tren, colectivo y desde distintos puntos del AMBA.

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Velatorio del Indio Solari: cómo llegar en colectivo y tren a la última misa ricotera. (Foto: Archivo)

Velatorio del Indio Solari: cómo llegar en colectivo y tren a la última "misa ricotera". (Foto: Archivo)

El velatorio del Indio Solari movilizará a miles de personas este domingo desde las 11 en Avellaneda. Fanáticos provenientes de la Ciudad de Buenos Aires y de distintos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires ya comenzaron a organizar sus viajes para participar de una despedida que promete convertirse en una de las convocatorias más importantes vinculadas al histórico cantante.

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El encuentro se desarrollará en el Polideportivo José María Gatica, un espacio emblemático de Avellaneda que abrirá sus puertas para recibir a quienes deseen rendir homenaje al artista. Debido a la magnitud de la convocatoria, el acceso al lugar será uno de los temas centrales para quienes planeen asistir.

La ubicación estratégica del predio permite llegar mediante diferentes medios de transporte público. Tanto el sistema ferroviario como numerosas líneas de colectivo conectan el lugar con la Ciudad de Buenos Aires y con distintos sectores del conurbano bonaerense.

el Indio Solari (1)

Dónde se realizará el velatorio del Indio Solari

El Polideportivo José María Gatica está ubicado en Avenida Bartolomé Mitre 5000, en el partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

El predio se encuentra en una zona de gran circulación vehicular y peatonal, sobre una de las arterias más importantes del sur del conurbano. Su localización, en el límite entre Villa Domínico y Wilde, facilita la llegada de visitantes provenientes de diferentes localidades.

La Avenida Mitre funciona como uno de los principales corredores de transporte de la región, por lo que numerosas líneas de colectivos atraviesan el sector durante todo el día.

despedida Indio Solari en Plaza de Mayo

Cómo llegar desde la Ciudad de Buenos Aires al velatorio del Indio Solari

Los asistentes que partan desde distintos barrios porteños contarán con varias alternativas para arribar al Polideportivo Gatica.

La opción más utilizada será el colectivo. Diversas líneas conectan directamente la Ciudad de Buenos Aires con la Avenida Bartolomé Mitre y permiten descender a pocos metros del lugar.

Entre las principales alternativas se encuentran:

  • Línea 98, con recorridos desde Once y Constitución.
  • Línea 148, que conecta con la zona de Constitución.
  • Línea 17, que parte desde sectores de Retiro y Recoleta.
  • Línea 22, con trayectos que atraviesan áreas céntricas de la Capital Federal.
  • Línea 159, que une el Microcentro y la zona del Correo Central con el sur del conurbano.

Estas líneas constituyen algunas de las opciones más directas para quienes prefieran evitar combinaciones y llegar prácticamente hasta la puerta del predio.

Indio Solari

Cómo llegar en tren al velatorio del Indio Solari

El servicio ferroviario de la línea Roca será otra de las opciones con mayor demanda durante la jornada. Los pasajeros deberán dirigirse a la estación Constitución y abordar alguno de los servicios que circulan hacia el sur del conurbano.

Los ramales recomendados son:

  • Ramal La Plata.
  • Ramal Bosques vía Quilmes.

Las terminales más convenientes para quienes asistan al velatorio son:

  • Villa Domínico.
  • Wilde.

Desde cualquiera de estas estaciones existe una distancia aproximada de entre siete y diez cuadras hasta el predio municipal. Muchos asistentes optarán por completar ese tramo caminando, mientras que otros podrán combinar con líneas de colectivo que circulan por la Avenida Mitre y acercan aún más el recorrido.

Indio Solari

Qué colectivos tomar para llegar desde el conurbano bonaerense

Los habitantes de distintos municipios del AMBA también dispondrán de varias líneas de colectivos que llegan directamente a la zona del velatorio.

Entre las más utilizadas aparecen:

  • Línea 178, que conecta Florencio Varela con Nueva Pompeya.
  • Línea 247, con recorridos que unen Lanús, Quilmes y San Francisco Solano.
  • Línea 293, que enlaza sectores de Lanús y Almirante Brown.
  • Línea 10.
  • Línea 24.

Estas alternativas permiten acceder al Polideportivo Gatica sin necesidad de trasladarse previamente a la Ciudad de Buenos Aires. La diversidad de recorridos facilita la llegada de fanáticos provenientes de diferentes localidades del sur del Gran Buenos Aires.

Plaza de Mayo Indio Solari 2

Las recomendaciones para quienes asistirán al velatorio

Debido a la gran cantidad de personas que se espera en el lugar, los asistentes deberán contemplar posibles demoras en los accesos y en los servicios de transporte. Se recomienda salir con anticipación, especialmente durante los horarios de mayor concurrencia.

También resulta aconsejable consultar el estado de los servicios ferroviarios antes de iniciar el viaje y verificar posibles modificaciones en los recorridos de colectivos.

Quienes opten por trasladarse caminando desde las estaciones cercanas encontrarán recorridos relativamente cortos, aunque la afluencia de público podría generar una circulación más lenta de lo habitual.

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Indio Solari Velatorio Colectivo tren Avellaneda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
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