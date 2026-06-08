De qué murió María Rosa Fugazot

Ante esto, se están realizando los peritajes e investigaciones de rigor con el propósito de esclarecer de manera definitiva el contexto y las condiciones exactas en las que ocurrió la muerte de María Rosa Fugazot.

María Rosa Fugazot

Quién era María Rosa Fugazot y su extensa trayectoria artística

María Rosa Fugazot era una reconocida actriz argentina cuya carrera abarca más de seis décadas, comenzando en el teatro a los 15 años.

Nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, y era hija de los actores María Esther Gamas y Roberto Fugazot. Debutó en teatro de muy pequeña trabajando en revista, comedia, drama y shows, sin que sus padres lo supieran inicialmente.

Ha actuado en numerosas obras destacadas como El jardín de las cerezas, La casa de Bernarda Alba, Chicago, Zorba, el griego y Nenucha: la envelenadora de Montserrat, entre otras.

En 2013 ganó un Diploma de Excelencia en el Festival Internacional del Canción en California por interpretar Si alguna vez hablo de ti junto a su hijo Javier Caumont.

En junio de 2025, María Rosa sufrió el dolor más grande de su vida por la muerte de su hijo René Bertrand a los 53 años, tras luchar contra una dura enfermedad.

"Todavía no pude llorar, ojalá pudiera explotar de una vez y largar", confesaba la artista días después en su visita al programa Intrusos (América Tv) en medio del profundo dolor por la pérdida de su hijo.