De qué murió María Rosa Fugazot

María Rosa Fugazot murió a los 83 años en la noche del domingo cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en el departamento que habitaba en el barrio de Palermo, en una triste noticia que sacude a todo el espectáculo.
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Se conocieron los primeros detalles de la muerte de la actriz María Rosa Fugazot, quien fue hallada sin vida en su departamento del barrio de Palermo.
María Rosa Fugazot murió a los 83 años en la noche del domingo cuando su cuerpo fue encontrado sin vida en el departamento que habitaba en el barrio de Palermo, en una triste noticia que sacude a todo el espectáculo.
Se fueron conociendo los primeros detalles de la investigación tras el hallazgo del cuerpo de la destacada actriz. De acuerdo con lo comunicado por voceros de la fuerza de seguridad, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se movilizaron minutos antes de las 22 horas al departamento de la actriz tras una comunicación telefónica que advertía que una ciudadana sufría un severo problema de salud y se solicitó la inmediata presencia de una ambulancia del SAME.
Una vez en el domicilio, los profesionales médicos procedieron a ratificar el deceso de la artista. Si bien todavía no se han difundido reportes institucionales respecto al motivo exacto de su fallecimiento, las primeras hipótesis sugieren que se habría desencadenado por motivos de índole natural.
Tras constatar su fallecimiento, se notificó a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, y se ordenó iniciar la tramitación de del expediente caratulado como "averiguación de causales de muerte", como suele ocurrir en estos casos.
Ante esto, se están realizando los peritajes e investigaciones de rigor con el propósito de esclarecer de manera definitiva el contexto y las condiciones exactas en las que ocurrió la muerte de María Rosa Fugazot.
María Rosa Fugazot era una reconocida actriz argentina cuya carrera abarca más de seis décadas, comenzando en el teatro a los 15 años.
Nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, y era hija de los actores María Esther Gamas y Roberto Fugazot. Debutó en teatro de muy pequeña trabajando en revista, comedia, drama y shows, sin que sus padres lo supieran inicialmente.
Ha actuado en numerosas obras destacadas como El jardín de las cerezas, La casa de Bernarda Alba, Chicago, Zorba, el griego y Nenucha: la envelenadora de Montserrat, entre otras.
En 2013 ganó un Diploma de Excelencia en el Festival Internacional del Canción en California por interpretar Si alguna vez hablo de ti junto a su hijo Javier Caumont.
En junio de 2025, María Rosa sufrió el dolor más grande de su vida por la muerte de su hijo René Bertrand a los 53 años, tras luchar contra una dura enfermedad.
"Todavía no pude llorar, ojalá pudiera explotar de una vez y largar", confesaba la artista días después en su visita al programa Intrusos (América Tv) en medio del profundo dolor por la pérdida de su hijo.