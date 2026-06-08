ANSES: descuentos en supermercados, quiénes pueden acceder y cómo aprovecharlos

Los usuarios pueden aprovechar las promociones en múltiples operaciones, siempre respetando los límites de reintegro establecidos por cada cadena comercial o entidad financiera.

Supermercados con descuentos para jubilados y pensionados

Las principales cadenas del país ofrecen beneficios especiales para quienes cobran prestaciones de ANSES.

Disco, Jumbo y Vea

Estas cadenas brindan un descuento del 10% en todos los rubros, incluyendo carnes. Además, suman un 20% de ahorro en productos de perfumería y limpieza. Uno de los principales atractivos es que no cuentan con tope de devolución.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA

Ofrecen un 10% de descuento en la mayoría de los productos y sin límite de reintegro. Sin embargo, quedan excluidos algunos sectores como carnes, electrodomésticos y determinadas marcas.

compras jubilados.jpg

Josimar

Se destaca por ofrecer uno de los porcentajes más altos del programa: un 15% de descuento en todos los rubros, sin tope de devolución.

Carrefour

La cadena aplica un 10% de descuento en compras generales, con un tope de devolución de $35.000. No incluye carnes, electrodomésticos ni marcas seleccionadas.

Día

Los clientes pueden acceder a un 10% de descuento en todos los productos, con un límite de $2.000 por operación. El beneficio es acumulable con otras promociones vigentes.

ChangoMás

Otorga un 10% de descuento con un tope de $1.000 por compra y un máximo de $15.000 mensuales. Al igual que otras cadenas, excluye determinados productos y categorías.

Toledo

Brinda un descuento del 20% en todos los rubros sin tope de reintegro. Las excepciones alcanzan a carnes, electrodomésticos y algunas marcas específicas.

Más de 7.000 comercios adheridos

Además de las grandes cadenas, el programa incluye más de 7.000 comercios de cercanía distribuidos en todo el territorio nacional. En estos locales, los beneficiarios pueden acceder a un descuento general del 10% en todos los rubros, con un tope de $1.000 por transacción.

Una de las ventajas es que estos descuentos son acumulables con otras promociones, permitiendo maximizar el ahorro en las compras diarias.