El truco con una llamada falsa por WhatsApp que se volvió viral: cómo salir de reuniones o citas aburridas

En algún momento, todos hemos deseado una excusa perfecta. Ese tipo de situación en la que necesitás irte pero no sabés cómo hacerlo sin incomodar a los demás. Y ahora, gracias a un bot de WhatsApp que te llama, esa salida elegante ya no es un deseo lejano, sino una herramienta lista para usarse. No tenés que instalar ninguna app ni registrarte. Solo escribís un mensaje y la llamada de "rescate" llega.