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El video viral de Sabrina Rojas que derivó en una feroz acusación

La modelo Sabrina Rojas fue blanco de críticas por un video que subió a su Instagram y no tardó en replicarse en todas las redes.

El video viral de Sabrina Rojas que derivó en una feroz acusación

El video viral de Sabrina Rojas que derivó en una feroz acusación

Un video compartido por Sabrina Rojas en sus redes sociales desató una inesperada polémica que terminó en una fuerte respuesta de la propia protagonista. Lo que comenzó como un momento cotidiano junto a su hijo se transformó en una discusión virtual que la llevó a salir al cruce de las críticas.

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En las imágenes, Sabrina aparece manejando mientras su hijo Fausto, sentado en el asiento de acompañante, la acompaña al ritmo de una canción del grupo Nene Malo. Ambos mueven los brazos y cantan con entusiasmo, en una escena distendida y familiar. Junto al video, la actriz escribió: "Volviendo a casa así siempre. Mis compañeros en esta vida, qué suerte tengo", reflejando el vínculo cercano que mantiene con sus hijos.

Sin embargo, el clip no pasó inadvertido y rápidamente comenzaron a llegarle mensajes cuestionando una supuesta falta de medidas de seguridad dentro del vehículo. Algunos usuarios pusieron en duda si el menor llevaba colocado el cinturón, lo que generó una ola de comentarios críticos.

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Lejos de ignorar la situación, Sabrina Rojas decidió responder con firmeza para aclarar lo ocurrido y ponerle un freno a las acusaciones. “Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelo…, cuido muy bien a mis hijos. ¡Disfruten y preocúpense por ustedes, que de los míos me encargo yo!”, expresó visiblemente molesta. Además, reforzó su descargo señalando en otra publicación, con una flecha, que su hijo efectivamente llevaba el cinturón de seguridad colocado.

De esta manera, la actriz buscó cerrar la polémica y dejar en claro su postura frente a las críticas. El episodio vuelve a mostrar cómo un contenido cotidiano puede escalar rápidamente en redes sociales y derivar en cuestionamientos, obligando a las figuras públicas a salir a responder incluso por situaciones de su vida privada.

sabrina rojas furiosa por la polemica del video con hijo en el auto

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