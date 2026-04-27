El video viral de Sabrina Rojas que derivó en una feroz acusación

Lejos de ignorar la situación, Sabrina Rojas decidió responder con firmeza para aclarar lo ocurrido y ponerle un freno a las acusaciones. “Por supuesto que tiene el cinturón puesto. No rompan las pelo…, cuido muy bien a mis hijos. ¡Disfruten y preocúpense por ustedes, que de los míos me encargo yo!”, expresó visiblemente molesta. Además, reforzó su descargo señalando en otra publicación, con una flecha, que su hijo efectivamente llevaba el cinturón de seguridad colocado.

De esta manera, la actriz buscó cerrar la polémica y dejar en claro su postura frente a las críticas. El episodio vuelve a mostrar cómo un contenido cotidiano puede escalar rápidamente en redes sociales y derivar en cuestionamientos, obligando a las figuras públicas a salir a responder incluso por situaciones de su vida privada.