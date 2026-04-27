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Un exfutbolista de San Lorenzo denunció que su representante lo estafó y busca trabajo: "Nos están..."

El futbolista, tuvo un paso por San Lorenzo, publicó un video junto a su familia denunciando que sus exrepresentantes lo dejaron en la ruina. En medio de deudas acumuladas, solicita ayuda de manera urgente para conseguir empleo y sostener a su pequeño hijo.

Un exfutbolista de San Lorenzo denunció que su representante lo estafó y busca trabajo: Nos están...

El fútbol suele mostrar la cara del éxito y la gloria, pero detrás de las luces existe una realidad mucho más cruda que hoy le toca atravesar a Diego Perea. El futbolista colombiano, con pasado reciente en San Lorenzo de Almagro y Almirante Brown, rompió el silencio a través de sus redes sociales para denunciar una situación desesperante: aseguró haber sido estafado por sus representantes y pidió trabajo de manera urgente para evitar quedar en la calle.

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Visiblemente afectado y acompañado por su esposa y su bebé, Perea utilizó su cuenta personal para visibilizar el drama que vive su familia. “Estamos pasando un momento económico muy difícil. Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle”, confesó el jugador, quien admitió sentir vergüenza por la exposición, pero remarcó que este pedido es la única salida que encontró ante la falta de recursos.

Qué pasó con Diego Perea y por qué pide ayuda

La crisis del delantero de 23 años tiene su raíz en el manejo de su carrera profesional. Según sus propias palabras, la confianza depositada en quienes debían velar por sus intereses terminó en un perjuicio económico irreparable. “Hubo representantes que se aprovecharon de mi carrera. Por una comisión, me dejaron tirado; no les importó nada”, sentenció el futbolista, apuntando directamente contra sus ex agentes.

El exjugador del "Ciclón" explicó que, a pesar de haber tenido un buen paso por la institución de Boedo, las maniobras de sus representantes lo dejaron en una situación de vulnerabilidad extrema. La acumulación de deudas y la imposibilidad de generar ingresos estables en los últimos meses han llevado a su familia al límite del desalojo.

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Cómo se puede ayudar al exfutbolista de San Lorenzo

El mensaje de Perea no busca una dádiva, sino una oportunidad laboral que le permita recuperar la dignidad y el sustento. “No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí. Esto lo hago más que nada por mi bebé, para que tenga un techo y no le falte comida”, agregó en el video que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y el ambiente del fútbol.

Perea se encuentra en una búsqueda activa de empleo, apelando a la solidaridad de quienes puedan ofrecerle una vacante, ya sea dentro o fuera del ámbito deportivo. Su prioridad absoluta es garantizar la estabilidad de su hijo, ante un contexto donde el tiempo corre y la posibilidad de perder su hogar es una amenaza real e inmediata.

La situación del colombiano pone de relieve, una vez más, los riesgos que enfrentan los futbolistas jóvenes cuando quedan a merced de manejos poco claros en su representación. Hoy, alejado de las canchas, Diego Perea pelea el partido más difícil de su vida: el de conseguir un trabajo para brindarle un futuro a su familia.

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