Un exfutbolista de San Lorenzo denunció que su representante lo estafó y busca trabajo: "Nos están..."

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Cómo se puede ayudar al exfutbolista de San Lorenzo

El mensaje de Perea no busca una dádiva, sino una oportunidad laboral que le permita recuperar la dignidad y el sustento. “No queremos nada regalado, solo una ayuda para mi señora y para mí. Esto lo hago más que nada por mi bebé, para que tenga un techo y no le falte comida”, agregó en el video que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas y el ambiente del fútbol.

Perea se encuentra en una búsqueda activa de empleo, apelando a la solidaridad de quienes puedan ofrecerle una vacante, ya sea dentro o fuera del ámbito deportivo. Su prioridad absoluta es garantizar la estabilidad de su hijo, ante un contexto donde el tiempo corre y la posibilidad de perder su hogar es una amenaza real e inmediata.

La situación del colombiano pone de relieve, una vez más, los riesgos que enfrentan los futbolistas jóvenes cuando quedan a merced de manejos poco claros en su representación. Hoy, alejado de las canchas, Diego Perea pelea el partido más difícil de su vida: el de conseguir un trabajo para brindarle un futuro a su familia.