Moria Casán expuso el incómodo momento entre Iván de Pineda y Flor de la V: "Comentario hetero"

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Qué dijo Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los Martín Fierro

La Lengua Karateca volvió a desplegar su estilo sin filtro y apuntó directamente contra Susana Giménez tras su aparición en los Martín Fierro de la Moda.

"Los zapatitos por más que sean Chanel dan a Mamá Cora", disparó Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece), dejando en claro que su ojo crítico no dejó pasar el detalle del calzado.

La comparación no fue casual: Mamá Cora es el icónico personaje creado por Antonio Gasalla en Esperando la carroza. El comentario de Moria se convirtió en un dardo directo hacia la diva, con quien mantiene una relación marcada por la mezcla de afecto y chicanas.

En medio del debate televisivo, la conductora abrió el juego a los diseñadores invitados Benito Fernández, Gustavo Puchetta y Fabián Paz, y lanzó la pregunta: "¿Qué opinan del look de Susana? ¿Consideran que era básico o que estaba bien?".

Fiel a su estilo, Moria profundizó en su análisis y no se guardó nada: "Cuando la vez de lejos parecería que tuviera una mini y botas. Debe ser un modelo 'dolcegabanesco'. La pose típica de Susana y sí, estaba divina, pero claro... ¡Los zapatos! A ver, los zapatos son divinos y es una de las marcas más importantes del mundo, pero.... yo extraño el taco. Entiendo que es por los problemitas de cadera, lo entiendo".