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Moria Casán expuso el incómodo momento entre Iván de Pineda y Flor de la V: "Comentario hetero"

Moria Casán relató un episodio inesperado entre Flor de la V e Iván de Pineda en los Martín Fierro de la Moda y expresó su apoyo incondicional a Flor.

27 abr 2026, 16:35
ivan de pineda, moria casán, flor de la v
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En La Mañana con Moria (El Trece), Moria Casán compartió una situación que llamó su atención durante la gala de los Martín Fierro de la Moda, protagonizada por Flor de la V y el anfitrión de la noche, Iván de Pineda.

Según relató la conductora, en un momento de la ceremonia el modelo lanzó un comentario que descolocó a su colega: "Iván le dijo a Florencia: 'Vos te montás' y ella se dio vuelta y lo miró raro". Para Moria, ese gesto fue llamativo: "En él fue como raro, es un chico tan compuesto, comentario hetero".

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La One también aprovechó para expresar su descontento con el resultado de la terna en la que competía Flor de la V. "Me pareció una injusticia", aseguró con firmeza. "Todos los días tiene un programa diario donde sale íntegra", agregó.

Por último, Moria cerró con un mensaje de apoyo hacia su colega y amiga, reafirmando su respaldo: "Flor, te re contra banco". Una vez más, la Lengua Karateca dejó en claro que su estilo frontal y sus opiniones generan repercusión inmediata.

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Qué dijo Moria Casán sobre el look de Susana Giménez en los Martín Fierro

La Lengua Karateca volvió a desplegar su estilo sin filtro y apuntó directamente contra Susana Giménez tras su aparición en los Martín Fierro de la Moda.

"Los zapatitos por más que sean Chanel dan a Mamá Cora", disparó Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece), dejando en claro que su ojo crítico no dejó pasar el detalle del calzado.

La comparación no fue casual: Mamá Cora es el icónico personaje creado por Antonio Gasalla en Esperando la carroza. El comentario de Moria se convirtió en un dardo directo hacia la diva, con quien mantiene una relación marcada por la mezcla de afecto y chicanas.

En medio del debate televisivo, la conductora abrió el juego a los diseñadores invitados Benito Fernández, Gustavo Puchetta y Fabián Paz, y lanzó la pregunta: "¿Qué opinan del look de Susana? ¿Consideran que era básico o que estaba bien?".

Fiel a su estilo, Moria profundizó en su análisis y no se guardó nada: "Cuando la vez de lejos parecería que tuviera una mini y botas. Debe ser un modelo 'dolcegabanesco'. La pose típica de Susana y sí, estaba divina, pero claro... ¡Los zapatos! A ver, los zapatos son divinos y es una de las marcas más importantes del mundo, pero.... yo extraño el taco. Entiendo que es por los problemitas de cadera, lo entiendo".

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