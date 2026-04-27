En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
YPF
Argentina
PRESENTACIÓN

Caso YPF: la Argentina rechazó que los fondos usen pruebas del litigio en Nueva York ante el CIADI

La Argentina y YPF pidieron a la jueza Loretta Preska que impida a los fondos demandantes usar información del juicio en EE.UU. en un eventual arbitraje ante el CIADI y advirtieron que está protegida por un acuerdo de confidencialidad vigente.

La Argentina y YPF pidieron bloquear el uso de pruebas del juicio en EE.UU. en un eventual arbitraje ante el CIADI. (Foto: Reuters/archivo)

La Argentina y YPF pidieron bloquear el uso de pruebas del juicio en EE.UU. en un eventual arbitraje ante el CIADI. (Foto: Reuters/archivo)

El Gobierno y YPF se presentaron ante la jueza de Nueva York, Loretta Preska, para rechazar el pedido de los fondos demandantes del caso YPF de utilizar información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos en un eventual arbitraje ante el CIADI.

Leé también Las petroleras se suman a YPF para frenar subas de combustibles por 45 días
Las petroleras aumentaron un 27% los combustibles (Foto: archivo).

La presentación, realizada a través del estudio Sullivan & Cromwell, sostiene que esa documentación está alcanzada por un acuerdo de confidencialidad que limita su uso exclusivamente al litigio en curso en Estados Unidos. Según la defensa argentina, ese entendimiento fue homologado por el tribunal hace casi seis años y cuenta además con un fallo de cámara favorable al país.

la-jueza-loretta-preska-foto-reuters-3WQXBZWPVZE2LOJALSUY2MG2BY (1)
La jueza Loretta Preska deber&aacute; resolver si habilita el uso de pruebas del juicio en EE.UU. en un eventual arbitraje internacional. (Foto: archivo).

La jueza Loretta Preska deberá resolver si habilita el uso de pruebas del juicio en EE.UU. en un eventual arbitraje internacional. (Foto: archivo).

En el escrito, los abogados remarcaron que la orden vigente “prohíbe expresamente” el planteo de los demandantes. También señalaron que el material de discovery solo puede ser utilizado para la tramitación o defensa de esas acciones y no para otros "procesos legales, presentes o futuros".

Desde la posición oficial sostienen que los fondos buscan modificar esa cláusula para habilitar el uso de toda la evidencia recolectada en Nueva York en un eventual arbitraje internacional, con el objetivo de revertir el fallo adverso en Estados Unidos.

“Ahora buscan reescribir esta disposición acordada para poder ‘usar todo el material de discovery en procedimientos arbitrales’”, advirtieron en la presentación enviada a Preska.

La defensa también cuestionó el momento elegido para el planteo. Argumentó que no hay fundamentos para modificar las reglas actuales y que, además, el pedido resulta prematuro, ya que el arbitraje ante el CIADI todavía no fue iniciado formalmente.

El fallo a favor de Argentina

El trasfondo de la disputa está vinculado a la estrategia de los fondos demandantes luego del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF en 2012.

Los demandantes ya anticiparon que buscarán revertir esa decisión en la Justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. En ese marco, solicitaron autorización para reutilizar la información confidencial obtenida durante el discovery, lo que motivó la respuesta de la Argentina y la petrolera.

Por qué Buford acude al CIADI

El CIADI interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros, generalmente bajo tratados bilaterales de inversión. En el caso argentino, concentra gran parte de los litigios internacionales que enfrentó el país en las últimas décadas.

Sin embargo, sus laudos no tienen ejecución directa, por lo que quienes obtienen un fallo favorable deben recurrir luego a tribunales, habitualmente en Estados Unidos, para su reconocimiento y eventual cobro.

Argentina acumula una extensa trayectoria en ese ámbito, con múltiples demandas iniciadas desde fines de los años noventa, muchas de ellas vinculadas a la crisis de 2001. Entre los antecedentes más relevantes se encuentra el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, cerrado en 2014 con una compensación de US$ 5000 millones.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
YPF Argentina
Notas relacionadas
Caso YPF: el fondo Burford Capital pidió extender el plazo para apelar el fallo que benefició a la Argentina
Nuevo revés para Burford: la Cámara de Nueva York suspendió todas las apelaciones del juicio YPF
Los argentinos compraron más de USD 2.000 millones en marzo y acumulan más de USD 33.000 millones tras la salida del cepo
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar