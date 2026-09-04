En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
empanadas
Recetas
Cocina

Empanadas de bondiola: la receta fácil para lograr un relleno jugoso e irresistible

La combinación de bondiola de cerdo, cerveza negra, miel y mostaza da como resultado un relleno tierno y jugoso. Con una cocción lenta y algunos secretos, esta receta rinde aproximadamente dos docenas de empanadas.

Banner Seguinos en google DESK
La combinación de bondiola de cerdo

La combinación de bondiola de cerdo, cerveza negra, miel y mostaza da como resultado un relleno tierno y jugoso.

Las empanadas de bondiola son una alternativa ideal para quienes buscan salir del relleno tradicional de carne. Gracias a una cocción lenta, este corte de cerdo adquiere una textura tan tierna que se desarma con facilidad, mientras que la combinación de cerveza negra, mostaza y miel aporta un equilibrio entre notas dulces e intensas.

Leé también El ERROR más común al descongelar la CARNE que puede provocar intoxicaciones: cómo evitarlo
Descongelar la carne de manera correcta es clave para evitar riesgos y conservar su seguridad antes de cocinarla.

Además de ser una opción perfecta para reuniones familiares o con amigos, esta receta rinde aproximadamente dos docenas de empanadas, por lo que resulta ideal para compartir.

Ingredientes para las empanadas de bondiola

  • 1 kg de bondiola de cerdo, cortada en trozos.
  • 2 cebollas.
  • ½ morrón.
  • 2 dientes de ajo.
  • 2 cebollas de verdeo.
  • Aceite de oliva.
  • Sal.
  • Pimienta.
  • Pimentón.
  • 2 cucharadas de mostaza.
  • 2 cucharadas de miel.
  • 1 lata de cerveza negra.
  • 500 ml de caldo de verduras.
  • Tapas para empanadas.
  • Huevo batido para pincelar.
  • Pan rallado.

Opcional para potenciar el relleno:

  • 3 huevos duros picados.
  • La parte verde de las cebollas de verdeo.

Cómo preparar las empanadas de bondiola paso a paso

La receta corresponde al canal de YouTube "La rusa cocina".

Sellar la carne: calentar una olla con un poco de aceite de oliva y dorar la bondiola de ambos lados para sellar sus jugos.

Preparar la base: agregar las cebollas cortadas en láminas, el morrón, la parte blanca de las cebollas de verdeo y los dientes de ajo picados.

Condimentar: incorporar sal, pimienta y pimentón a gusto.

Brasear la carne: añadir la miel, la mostaza, la cerveza negra y el caldo de verduras. Mezclar bien, tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante unas tres horas, hasta que la carne se deshaga fácilmente con un tenedor.

Desmenuzar el relleno: cuando la carne se deshaga fácilmente con un tenedor, retirarla de la olla y desmenuzarla. Mezclarla con parte de la salsa de cocción y dejar enfriar por completo. En este momento, si se desea, agregar los 3 huevos duros picados y la parte verde de las cebollas de verdeo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
empanadas Recetas Cocina Hacks
Notas relacionadas
Empanadas de carne cortada a cuchillo: la receta para que salgan con un relleno bien jugoso
Anillitos de maicena y chocolate: la receta fácil para acompañarlos con el mate o café
A los 27 años, el hijo de Valeria Mazza se largó solo y armó una empresa en España: el inesperado nombre que eligió

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar