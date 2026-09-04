Empanadas de bondiola: la receta fácil para lograr un relleno jugoso e irresistible

La receta corresponde al canal de YouTube "La rusa cocina".

Sellar la carne: calentar una olla con un poco de aceite de oliva y dorar la bondiola de ambos lados para sellar sus jugos.

Preparar la base: agregar las cebollas cortadas en láminas, el morrón, la parte blanca de las cebollas de verdeo y los dientes de ajo picados.

Condimentar: incorporar sal, pimienta y pimentón a gusto.

Brasear la carne: añadir la miel, la mostaza, la cerveza negra y el caldo de verduras. Mezclar bien, tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante unas tres horas, hasta que la carne se deshaga fácilmente con un tenedor.

Desmenuzar el relleno: cuando la carne se deshaga fácilmente con un tenedor, retirarla de la olla y desmenuzarla. Mezclarla con parte de la salsa de cocción y dejar enfriar por completo. En este momento, si se desea, agregar los 3 huevos duros picados y la parte verde de las cebollas de verdeo.