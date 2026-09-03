Empanadas de carne cortada a cuchillo: la receta para que salgan con un relleno bien jugoso

2 cebollas medianas

1/2 morrón rojo

1 diente de ajo

1 cebolla de verdeo , separando la parte verde para el final

, separando la parte verde para el final 3 cucharadas de aceite de oliva o girasol, o grasa vacuna

de oliva o girasol, o grasa vacuna Carne tipo roast beef

Sal, comino y pimentón dulce , a gusto

, a gusto Un toque de caldo o puré de tomate , opcional

, opcional 2 huevos duros

Para el armado y la cocción

Agua, para humedecer los bordes de la masa

Un poco de pan rallado , para espolvorear la asadera

, para espolvorear la asadera 1 huevo batido, para pincelar

Cómo hacer las empanadas de carne cortada a cuchillo

(La receta corresponde al canal de YouTube "La Rusa Cocina").

El primer paso consiste en preparar el relleno, que necesita tiempo para enfriarse y concentrar sus sabores.

Picar finamente las 2 cebollas, el medio morrón rojo y el diente de ajo. Calentar las 3 cucharadas de aceite o grasa en una sartén grande y agregar los vegetales.

Incorporar un poco de sal, tapar la sartén y cocinar a fuego suave hasta que las cebollas estén tiernas y transparentes.

Mientras tanto, cortar el roast beef a cuchillo en cubos pequeños y lo más parejos posible.

Si el corte está demasiado blando y resulta difícil trabajarlo, llevarlo al freezer durante 30 o 40 minutos antes de comenzar. Al estar más firme, permitirá realizar cortes más limpios.

Cuando los vegetales estén listos, subir el fuego e incorporar el roast beef. Mezclar bien y condimentar con sal, comino y pimentón dulce.

La preparación debe cocinarse de manera pareja, pero sin llegar a dorarse, para evitar que pierda humedad. Tapar y cocinar a fuego suave durante 10 minutos.

Si el relleno queda un poco seco, agregar un chorrito de caldo o puré de tomate para aportar humedad.

Una vez cocido, pasar el relleno a una fuente y dejarlo enfriar. Para que los sabores se concentren, llevarlo a la heladera hasta el día siguiente.

Antes de armar las empanadas, picar finamente la parte verde de la cebolla de verdeo y los 2 huevos duros. Agregarlos al relleno frío y mezclar.

Cómo preparar masa casera para empanadas

Para preparar la masa, disolver los 8 g de sal en un chorro de agua caliente.

Colocar los 500 g de harina en un recipiente amplio y formar un hueco en el centro. Agregar allí la salmuera y los 80 g de grasa derretida.

Con una cuchara o espátula, integrar los ingredientes desde el centro hacia afuera. Cuando la preparación tome consistencia, pasarla a la mesada y amasar durante unos minutos, hasta obtener un bollo liso y suave.

Colocar la masa dentro de una bolsa plástica y llevarla a la heladera durante un mínimo de 30 minutos. Este descanso permite que la masa se relaje y evita que se encoja al estirarla.

Cómo estirar la masa para empanadas

Para preparar los discos hay dos métodos posibles.

Método tradicional: cortar porciones de masa de aproximadamente 34 g y formar bollitos individuales. Colocarlos en un plato y cubrirlos con film o un repasador húmedo para evitar que se sequen.

Espolvorear harina sobre la mesada y estirar cada bollito con un palote. Girarlo un cuarto de vuelta después de cada pasada para conseguir un disco redondo.

Método rápido: estirar toda la masa con el palote hasta alcanzar aproximadamente 2 mm de espesor. Cortar discos con un cortante circular de entre 10 y 12 cm de diámetro.

Los recortes sobrantes se pueden unir y volver a estirar, procurando no amasar demasiado la masa.

Cómo armar empanadas de carne a cuchillo

Colocar un disco de masa sobre la mesada y poner una cucharada generosa de relleno frío en el centro. No colocar demasiado para evitar que las empanadas se abran durante la cocción.

Humedecer ligeramente los bordes del disco con agua utilizando la yema de un dedo.

Doblar la masa por la mitad, cubrir el relleno y presionar firmemente los bordes para sellarlos.

Para hacer el repulgue, tomar una de las esquinas del borde sellado, doblarla hacia adelante y presionar suavemente. Repetir el pliegue de manera continua hasta llegar al otro extremo de la empanada.

Cómo cocinar empanadas de carne al horno

Colocar las empanadas en una asadera previamente espolvoreada con un poco de pan rallado. Este recurso ayuda a evitar que se peguen a la base durante la cocción.

Pincelar la superficie de cada una con huevo batido para conseguir un acabado dorado.

Llevar a un horno precalentado a 200 °C y cocinar hasta que las empanadas estén bien doradas y brillantes.

Servir calientes, para disfrutar de la masa dorada y del relleno bien jugoso.