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El amistoso que terminó de la peor manera: batalla campal entre Chile y Uruguay sub 20

Partido amistoso que terminó muy mal: piñas, patas y empujones en el sub 20 femenino. Mirá el video.

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El amistoso que terminó de la peor manera: batalla campal entre Chile y Uruguay sub 20

La selección chilena femenina Sub 20 se impuso 2-1 ante Uruguay en el CAR José Sulantay, en el último amistoso de preparación antes de los Juegos Suramericanos. Pero el resultado terminó quedando en segundo plano por lo que ocurrió en los instantes finales.

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El encuentro había sido parejo y todo parecía encaminado al empate. Chile se había puesto en ventaja a los 62 minutos gracias al gol de Natsumy Millones, pero Uruguay no se rindió y encontró la igualdad a los 89, cuando Oriana Tolá marcó el 1-1.

Parecía que no habría tiempo para mucho más. Pero el partido todavía tenía reservado un desenlace inesperado.

Cuando el reloj marcaba el minuto 96, Chile consiguió el segundo gol. Antonella Martínez, delantera de Everton, aprovechó un rebote dentro del área y definió para poner el 2-1 definitivo.

El festejo duró poco: las jugadoras uruguayas reclamaron una supuesta posición adelantada y cuestionaron la validez de la jugada. La tensión creció rápidamente y lo que comenzó como una discusión terminó en un fuerte enfrentamiento entre las futbolistas de ambos equipos.

En cuestión de segundos, el campo de juego se convirtió en escenario de un tumulto.

Hubo empujones, manotazos y patadas entre las jugadoras, mientras varias integrantes de los dos planteles intentaban intervenir para separar a sus compañeras.

Una de las protagonistas del episodio fue la uruguaya Antonella Cordero, quien tuvo un fuerte cruce con una futbolista chilena. En medio de la disputa, una de las jugadoras terminó en el piso y Cordero lanzó una patada que volvió a encender la situación.

Las imágenes muestran cómo varias futbolistas se acercaron al lugar y la discusión fue creciendo hasta convertirse en una pelea generalizada.

Los cuerpos técnicos tuvieron que ingresar al campo para intentar separar a las jugadoras y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.

Cordero quedó en el centro del tumulto y posteriormente abandonó el terreno de juego. Del lado chileno, Maite Avello también tuvo que ser contenida por un integrante del cuerpo técnico, que intervino para intentar calmarla.

El episodio rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones. El video del enfrentamiento se viralizó y dejó al descubierto el tenso final que tuvo un partido que, en los papeles, era simplemente un amistoso.

Más allá del escándalo, Chile terminó cerrando su serie de partidos de preparación ante Uruguay con dos victorias. En el primer encuentro, disputado el martes, La Roja se había impuesto 3-0 con goles de Vaitiare Pardo, Anaís Álvarez y Vaythiare Ríos.

Ahora, ambos seleccionados volverán a verse las caras en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Y después de lo ocurrido en este último amistoso, ese próximo cruce promete tener una tensión especial.

En pocas palabras

  • Trifulca total: Un amistoso Sub 20 femenino entre Chile y Uruguay derivó en una batalla campal con golpes y patadas.
  • Detalles del incidente: La tensión escaló tras un gol de último minuto de Chile, culminando en empujones, manotazos y patadas entre jugadoras.
  • Consecuencias: El partido terminó en un escándalo viral, con ambos cuerpos técnicos interviniendo para separar a las futbolistas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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