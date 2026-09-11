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El primer accidente fuerte en la Fórmula 1 durante el estreno del circuito de Madrid

El piloto de Racing Bulls, Arvid Lindblad, protagonizó el primer accidente fuerte de la Fórmula 1 en el estreno del circuito de Madrid, Madring. Fue durante la FP2 y obligó la primera bandera roja.

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El primer accidente fuerte en la Fórmula 1 durante el estreno del circuito de Madrid

El primer accidente fuerte en la Fórmula 1 durante el estreno del circuito de Madrid
El primer accidente fuerte en la Fórmula 1 durante el estreno del circuito de Madrid

El primer accidente fuerte en la Fórmula 1 durante el estreno del circuito de Madrid

El piloto de Racing Bulls, Arvid Lindblad, protagonizó hoy el primer accidente fuerte de la Fórmula 1 en el estreno del circuito de Madrid, Madring. Tras el accidente, la práctica 2 fue interrumpida con bandera roja para quitar el vehículo y reparar las barreras de contención. Con este hecho, el circuito de Madrid acumuló hoy la 7ma bandera roja, la primera de esta categoría, ya que las otras 6 se las repartieron entre la F2 y F3.

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El accidente de Arvid Lindblad se produjo en la curva 13. Con todos los pilotos en los boxes, los tiempos permanecen congelados y Andrea Kimi Antonelli seguía al frente de la segunda práctica con un registro de 1m33s662.



Ferrari aparece como la principal amenaza para Mercedes: Charles Leclerc está segundo a apenas 113 milésimas y Lewis Hamilton tercero a 149. Lindblad conserva momentáneamente el cuarto puesto pese al choque, delante de George Russell y Max Verstappen. En Alpine, Pierre Gasly figura 10° y Franco Colapinto 15°, todavía a la espera de la reanudación para intentar mejorar sus registros en el tramo final de la sesión.

Franco Colapinto en el Alpine durante la FP2 del Gran Premio de Madrid.&nbsp;

Franco Colapinto en el Alpine durante la FP2 del Gran Premio de Madrid.

El trazado ubicado en la zona de IFEMA y Valdebebas representa el regreso de la Fórmula 1 a Madrid después de 45 años. Pero más allá de la importancia de volver a correr en la capital española, la atención está puesta en descubrir cómo se comportará realmente un circuito que combina sectores rápidos, curvas técnicas, cambios de elevación y muros muy próximos al asfalto.

El circuito combina características de un trazado urbano (Bakú o Mónaco) con otras propias de un circuito permanente y está situado en el entorno de IFEMA Madrid y Valdebebas. Su estreno confirma el regreso de la Fórmula 1 a la capital después de más de cuatro décadas, aunque Madrid ya había organizado el Mundial en el circuito del Jarama

El circuito de Madring tiene una longitud oficial de 5,414 kilómetros y cuenta con un total de 22 curvas (13 de derechas y nueve de izquierdas). Se trata de un trazado rápido y técnico, con largas rectas, fuertes frenadas y diferentes sectores que exigirán mucho a los pilotos; que ya han avisado de que se esperan numerosos accidentes este fin de semana.

El domingo, los pilotos tendrán que completar 57 vueltas al circuito de Madring durante el Gran Premio de España de F1. La distancia total de carrera será de 308,524 kilómetros, por lo que los monoplazas pasarán durante cerca de dos horas sometidos a las exigencias del trazado.

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