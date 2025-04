Entradas Los Piojos, la despedida en Parque de la Ciudad: precios, cuándo salen a la venta y cómo comprar

LOS PIOJOS DESPEDIDA PARQUE DE LA CIUDAD.jpg

Un anuncio que encendió la nostalgia

El mensaje fue breve, directo y cargado de sentimiento. Publicado pasadas las 19:00 horas, decía: “El 24 de mayo cerramos este reencuentro Piojoso. No se preocupen. No pasarán 15 años para vernos de nuevo. Tampoco nos peleamos. Simplemente como dijimos desde un principio, esta reunión era por un tiempo”.

Acompañado por un cartel oscuro con una figura de infinito y el nombre del Parque de la Ciudad como un grito visual, la publicación no tardó en viralizarse. Las redes se llenaron de comentarios, recuerdos y promesas de estar ahí, una vez más, como en los viejos tiempos.

LOS PIOJOS.JPG

Una chispa encendida en Vélez

Todo comenzó sin que nadie lo esperara. El 9 de septiembre de 2023, en medio de un show de Ciro y Los Persas en el estadio de Vélez, ocurrió lo impensado: Ciro invitó a Piti Fernández al escenario. Juntos tocaron “Bicho de ciudad” y “Pacífico”, y el público estalló. No fue solo una sorpresa: fue el inicio del regreso más esperado del rock nacional.

Esa noche se transformó en leyenda. Los rumores se multiplicaron en redes y medios. La idea de una reunión de Los Piojos dejó de parecer un sueño lejano para convertirse en una posibilidad concreta. Pocos meses después, se hizo realidad.

LOS PIOJOS QUILMES ROCK 2025.avif

Entradas para Los Piojos, la despedida en el Parque de la Ciudad

Aunque el anuncio del show ya desató la euforia entre los fans, todavía no se confirmó oficialmente la fecha de inicio de la venta de entradas, ni los valores que tendrá cada sector. Lo que sí dejaron en claro desde el entorno de la banda es que toda la información será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales oficiales de Los Piojos. Por eso, quienes quieran asegurarse un lugar en esta despedida histórica deberán estar atentos a las publicaciones en Instagram, Twitter y Facebook, donde se detallará cómo y cuándo comprar las entradas para el recital del 24 de mayo en el Parque de la Ciudad. La expectativa crece y el reloj ya empezó a correr.

los piojos.jpg

Una vuelta cargada de historia y emoción

El regreso oficial se concretó en diciembre de 2024 con dos recitales en el Estadio Único de La Plata. Las entradas volaron en horas. Casi 50.000 personas vivieron una noche vibrante, donde los clásicos de la banda se fundieron con la emoción del reencuentro.

Temas como “Te diría”, “Tan solo” y “Babilonia” volvieron a sonar como himnos generacionales. Cada estrofa fue coreada con fuerza, como si los años no hubiesen pasado. El escenario explotó en luces y energía. Fue mucho más que un show: fue un acto de memoria colectiva.

Embed

Festivales, multitudes y una confirmación: el legado sigue vivo

La gira continuó con presentaciones en festivales emblemáticos como Cosquín Rock y Quilmes Rock, donde una nueva ola de fans se sumó a la euforia piojosa. Cada aparición de la banda confirmaba lo que muchos sabían desde siempre: Los Piojos no son solo una banda, son parte de la historia del rock argentino.

Multitudes volvieron a cantar cada tema con devoción. No era solo música: era identidad, era barrio, era adolescencia. Era la banda sonora de miles de vidas.

LOS PIOJOS CIRO QUILMES ROCK.jpg

Una baja importante y una nueva integrante que fue celebrada

En esta vuelta, hubo una ausencia notable: Micky Rodríguez, bajista original, decidió no ser parte de esta etapa. Su lugar fue ocupado por Luciana Valdés, conocida en el ambiente como Luli Bass. Lejos de generar rechazo, su incorporación fue recibida con entusiasmo. Su energía y presencia no alteraron el espíritu de la banda, sino que sumaron una nueva vibra al sonido inconfundible de Los Piojos.

Los fanáticos la adoptaron de inmediato, celebrando su actitud y compromiso con el legado musical del grupo. Fue una muestra más de que lo esencial estaba intacto: la conexión emocional entre banda y público.

24 de mayo: una cita con la historia

El Parque de la Ciudad será testigo del cierre de esta etapa. No se trata solo de otro concierto. Será una ceremonia cargada de simbolismo, una despedida llena de gratitud. Los Piojos no se van del todo. Solo hacen una pausa. Como dejaron claro en su mensaje, este no es un adiós definitivo. Es un “hasta pronto”.

Esa noche, las guitarras volverán a gritar, las voces a unirse en un canto colectivo. Será una fiesta donde miles de fans volverán a sentirse parte de algo más grande. Volverán a emocionarse, a saltar, a llorar. Volverán a ser piojosos.