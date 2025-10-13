Horóscopo chino octubre 2025: predicciones para el Perro, el Dragón y el Gallo

En el amor, el Perro deberá evitar la sobreexigencia y abrirse al diálogo. Puede haber reencuentros con personas del pasado o reconciliaciones pendientes, pero también la necesidad de poner límites a vínculos desgastados.

Las emociones estarán más a flor de piel y habrá una fuerte necesidad de limpiar el entorno emocional.

Horóscopo chino octubre 2025: cómo le irá al Dragón según Ludovica Squirru

El Dragón, símbolo del poder, la ambición y la creatividad, atraviesa un período de introspección en octubre. Aunque suele ser un signo de liderazgo y expansión, la energía del mes del Perro lo enfrenta a su propio orgullo y lo invita a bajar la velocidad.

Durante las primeras semanas, pueden surgir tensiones laborales o familiares, sobre todo si el Dragón se resiste a delegar o aceptar ayuda. La recomendación es replantear metas y no tomar decisiones impulsivas, ya que el mes no favorece los cambios drásticos.

Ludovica Squirru advierte que los Dragones de los años 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 deberán cuidar su energía vital.

“Octubre puede sentirse como un retroceso, pero en realidad es un tiempo de transmutación. Lo que parece detenerte, te está enseñando a ver con más claridad”, sostiene la experta.

En lo sentimental, el Dragón tendrá oportunidad de reconectarse con su pareja o familia si logra dejar de lado el control. Si está soltero, podría aparecer una persona que le muestre otra forma de amor, más simple y emocional.

Los astros chinos recomiendan evitar grandes inversiones o decisiones definitivas durante este mes. Lo ideal es observar, planificar y actuar recién en noviembre, cuando la energía sea más armónica.

Predicciones del horóscopo chino para el Gallo en octubre 2025: prudencia y autocontrol

El Gallo es un signo asociado al orden, la precisión y la necesidad de perfección. Su energía es analítica, meticulosa y muchas veces exigente, tanto con los demás como consigo mismo.

Durante octubre 2025, el Gallo deberá bajar el ritmo y priorizar la calma, ya que el mes puede traer situaciones tensas o rumores que afecten su entorno.

Las predicciones de Ludovica Squirru señalan que este signo estará especialmente sensible ante las críticas o los conflictos externos.

“Es un mes envuelto en rumores y tensiones colectivas. El Gallo deberá proteger su paz interior y evitar confrontaciones innecesarias”, advierte la astróloga.

En lo profesional, se recomienda mantener perfil bajo y evitar discusiones con superiores o colegas. Si hay temas legales o administrativos pendientes, conviene resolverlos con prudencia y sin confrontar.

En el plano amoroso, las emociones estarán más confusas. El consejo es no tomar decisiones en caliente: octubre pide reflexión, no acción. El Gallo podrá sanar heridas del pasado si se permite confiar nuevamente en los demás.

Energía del mes del Perro: limpieza emocional y nuevos comienzos

El mes del Perro, que domina gran parte de octubre en el calendario lunar chino, trae consigo una vibración de verdad, justicia y renovación. Es una etapa ideal para revisar vínculos, cerrar ciclos pendientes y dar un paso más consciente hacia lo que realmente genera bienestar.

Para todos los signos, pero especialmente para Perro, Dragón y Gallo, octubre representa una purificación emocional: aquello que se oculta sale a la luz, los engaños se revelan y los caminos se aclaran.

En astrología china, esta energía favorece las limpiezas simbólicas —como ordenar la casa, quemar papeles viejos o practicar meditación— para liberar lo que ya cumplió su ciclo. También es un buen momento para los rituales de gratitud y para fortalecer la confianza en uno mismo.

Conclusión: octubre será un mes clave para el Perro, Dragón y Gallo

Octubre 2025 es un mes de transformación dentro del horóscopo chino.

El Perro encontrará respuestas, el Dragón aprenderá a soltar el control, y el Gallo descubrirá que el silencio puede ser su mejor aliado.

La energía general invita a revisar lo emocional, cuidar la salud mental y soltar lo que ya no vibra en sintonía con el crecimiento.

Si buscás claridad, armonía y dirección, el consejo de la astrología oriental es simple:

actuá con verdad, descansá más y confía en los procesos que no se ven pero que ya están en marcha.