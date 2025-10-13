En vivo Radio La Red
ASTROLOGÍA

Horóscopo chino octubre 2025: predicciones para el Perro, el Dragón y el Gallo

Octubre llega con energía del mes del Perro en el horóscopo chino y trae movimientos importantes para tres signos: Perro, Dragón y Gallo. Según las predicciones de Ludovica Squirru y la astrología oriental, este período marcará un antes y un después en relaciones, trabajo y decisiones personales.

Octubre es el mes del Perro en el calendario chino, lo que resalta la energía de este signo, según las predicciones de Ludovica Squirru.

Predicciones para el Perro en octubre 2025: un mes de revelaciones y decisiones importantes

El Perro es uno de los protagonistas del mes, ya que octubre coincide con su ciclo energético en el horóscopo chino 2025. Este signo representa la lealtad, la justicia y la búsqueda de la verdad, y cuando su energía domina el calendario, todos los signos se ven impulsados a actuar con más coherencia y autenticidad.

Sol cuadrando a Saturno: el cansancio pega, pero también enseña a poner límites. Foto: Horóscopo, IStock.

Según Ludovica Squirru, autora de las predicciones más consultadas en Argentina y Latinoamérica, los nacidos en los años del Perro (1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018) vivirán semanas intensas, marcadas por revelaciones familiares y decisiones clave.

“El mes de tu signo te pone en el centro de la escena y te exige mostrar lo que sos en esencia”, señala la astróloga oriental.

En lo laboral, octubre puede traer reconocimiento y nuevas oportunidades, especialmente si se deja atrás lo que ya no vibra en la misma frecuencia. Es momento de cerrar ciclos, ordenar prioridades y cuidar la salud mental.

En el amor, el Perro deberá evitar la sobreexigencia y abrirse al diálogo. Puede haber reencuentros con personas del pasado o reconciliaciones pendientes, pero también la necesidad de poner límites a vínculos desgastados.

Las emociones estarán más a flor de piel y habrá una fuerte necesidad de limpiar el entorno emocional.

horoscopo chino perro dragon gallo 3

Horóscopo chino octubre 2025: cómo le irá al Dragón según Ludovica Squirru

El Dragón, símbolo del poder, la ambición y la creatividad, atraviesa un período de introspección en octubre. Aunque suele ser un signo de liderazgo y expansión, la energía del mes del Perro lo enfrenta a su propio orgullo y lo invita a bajar la velocidad.

Durante las primeras semanas, pueden surgir tensiones laborales o familiares, sobre todo si el Dragón se resiste a delegar o aceptar ayuda. La recomendación es replantear metas y no tomar decisiones impulsivas, ya que el mes no favorece los cambios drásticos.

Ludovica Squirru advierte que los Dragones de los años 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012 deberán cuidar su energía vital.

“Octubre puede sentirse como un retroceso, pero en realidad es un tiempo de transmutación. Lo que parece detenerte, te está enseñando a ver con más claridad”, sostiene la experta.

En lo sentimental, el Dragón tendrá oportunidad de reconectarse con su pareja o familia si logra dejar de lado el control. Si está soltero, podría aparecer una persona que le muestre otra forma de amor, más simple y emocional.

Los astros chinos recomiendan evitar grandes inversiones o decisiones definitivas durante este mes. Lo ideal es observar, planificar y actuar recién en noviembre, cuando la energía sea más armónica.

horoscopo chino perro dragon gallo 1

Predicciones del horóscopo chino para el Gallo en octubre 2025: prudencia y autocontrol

El Gallo es un signo asociado al orden, la precisión y la necesidad de perfección. Su energía es analítica, meticulosa y muchas veces exigente, tanto con los demás como consigo mismo.

Durante octubre 2025, el Gallo deberá bajar el ritmo y priorizar la calma, ya que el mes puede traer situaciones tensas o rumores que afecten su entorno.

Las predicciones de Ludovica Squirru señalan que este signo estará especialmente sensible ante las críticas o los conflictos externos.

“Es un mes envuelto en rumores y tensiones colectivas. El Gallo deberá proteger su paz interior y evitar confrontaciones innecesarias”, advierte la astróloga.

En lo profesional, se recomienda mantener perfil bajo y evitar discusiones con superiores o colegas. Si hay temas legales o administrativos pendientes, conviene resolverlos con prudencia y sin confrontar.

En el plano amoroso, las emociones estarán más confusas. El consejo es no tomar decisiones en caliente: octubre pide reflexión, no acción. El Gallo podrá sanar heridas del pasado si se permite confiar nuevamente en los demás.

horoscopo chino perro dragon gallo 2

Energía del mes del Perro: limpieza emocional y nuevos comienzos

El mes del Perro, que domina gran parte de octubre en el calendario lunar chino, trae consigo una vibración de verdad, justicia y renovación. Es una etapa ideal para revisar vínculos, cerrar ciclos pendientes y dar un paso más consciente hacia lo que realmente genera bienestar.

Para todos los signos, pero especialmente para Perro, Dragón y Gallo, octubre representa una purificación emocional: aquello que se oculta sale a la luz, los engaños se revelan y los caminos se aclaran.

En astrología china, esta energía favorece las limpiezas simbólicas —como ordenar la casa, quemar papeles viejos o practicar meditación— para liberar lo que ya cumplió su ciclo. También es un buen momento para los rituales de gratitud y para fortalecer la confianza en uno mismo.

horoscopo primavera dinero suerte amor 1

Conclusión: octubre será un mes clave para el Perro, Dragón y Gallo

Octubre 2025 es un mes de transformación dentro del horóscopo chino.

El Perro encontrará respuestas, el Dragón aprenderá a soltar el control, y el Gallo descubrirá que el silencio puede ser su mejor aliado.

La energía general invita a revisar lo emocional, cuidar la salud mental y soltar lo que ya no vibra en sintonía con el crecimiento.

Si buscás claridad, armonía y dirección, el consejo de la astrología oriental es simple:

actuá con verdad, descansá más y confía en los procesos que no se ven pero que ya están en marcha.

