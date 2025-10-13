El fuerte mensaje de la madre del femicida Pablo Laurta: "Es un asesino, yo no lo..."

"Es un asesino, yo no lo críe para eso. Su abuela y su abuelo, no lo criaron para eso. Mi hermana, no lo crío para eso. Que sus amigos que me están llamando solidarizándose conmigo. Todos están horrorizados con lo que pasó. Todos desconocen a Pablo", confió y pidió "cadena perpetua, sin que pueda salir" para el femicida.

Embed - EXCLUSIVO: "ES UN ASESINO, YO NO LO CRIÉ PARA ESTO" - ESTRELLA, MAMÁ DEL FEMICIDA, PABLO LAURTA

También comentó qué pensó en el momento en el que el hombre desapareció con su hijo después de cometer ambos asesinatos: "Cuando vi que las había matado a Mariel y a Luna y se había llevado a Pedro y vi las imágenes de Pedro en ese momento dije 'No lo va a matar a Pedro, se quiere quedar con Pedro'".

"Creo que el odio que él generó en estos años, que no pudo ver a Pedro y que no se pudieron revincular y que no pudieron sanar esa relación de separación, él empezó a generar un odio hacia Luna y hacia Mariel, hacia Mariel principalmente y luego hacia Luna", dijo sobre las dos víctimas.

En cuanto al móvil de los femicidios, analizó que "yo pienso que él no estaba bien". "Él no aceptaba que Luna se hubiese ido con su mamá para Córdoba, no lo aceptaba, no lo aceptaba", remarcó sobre Laurta que comentó que vivía en Montevideo, Uruguay.

Comentó de un episodio de inicios de 2024 que lo llevó a estar detenido en Argentina por "desacato a la autoridad". "Había estado, como bien dijeron algunos vecinos, en el techo de la casa de Luna. Yo fui hasta Córdoba, pedí que le hicieran una pericia psiquiátrica y no se le hicieron. Pedí que no lo soltaran, que lo llevaran a algún lugar donde le pudieran dar ayuda psicológica o psiquiátrica porque sabía que él no lo iba a hacer", agregó.

En cuanto a la página Varones Unidos de la que Laurta formaba parte, indicó. "Yo no profeso esas creencias que tenía él. Empecé a leer (el sitio) y era una atrocidad lo que leía realmente eran cosas de las que nunca se habló en mi casa. Nunca las hablé yo, nunca estuvimos reunidos con gente que tuviera esas ideas", señaló y reveló que su hijo "estuvo rodeado de mujeres durante toda su infancia".

"Lo crió primero mi abuela, después mi mamá, porque yo trabajaba 16 horas por día todos los días. Y mi marido, en ese momento -yo estoy divorciada- también trabajaba todo el día. O sea, lo criaba mi mamá hasta que mi mamá tuvo Parkinson y él ya estaba grande", amplio.

Por su parte, comentó que se enteró de la relación de Luna con Pablo por redes sociales, así como también de la existencia de Pedro. "En un momento no sabía por la diferencia de edad si la pareja era Luna o era Mariel, porque están como un poco en el medio de la edad de él", indicó sobre Laurta que está próximo a cumplir 40 años y de Luna, que tenía 24 años.