Deuda en la tarjeta de crédito: ¿pueden embargarte el sueldo en Argentina?

Si la deuda persiste, el banco puede iniciar un juicio para reclamar el dinero. No puede ejecutar la deuda automáticamente; debe presentar el contrato y los resúmenes ante un juez. Una vez que la justicia reconoce la deuda, puede solicitarse un embargo sobre bienes o parte del sueldo, respetando los límites del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que a octubre de 2025 asciende a $322.200 mensuales para trabajadores con jornada completa.

Cuando se realiza un embargo, se toma en cuenta este salario mínimo para determinar el monto que puede ser retenido, asegurando que el trabajador conserve una parte de su ingreso para su sustento.

Según un reciente estudio de Quantum Finanzas, la mora en las tarjetas de crédito pasó del 1,6% en noviembre de 2024 al 2,9% en abril de 2025, un aumento del 46% en seis meses, lo que evidencia que cada vez más familias tienen dificultades para cumplir con sus pagos de tarjeta.