El drástico anuncio de Mario Pergolini sobre su futuro laboral que confirma un rumor explosivo: "Ya estoy..."

Sus declaraciones no tardaron en generar repercusiones. En Puro Show mostraron el fragmento de la entrevista y debatieron sobre el impacto de su determinación. Matías Vázquez interpretó una lectura paralela al comentar: “Siento que es como un palito también para Tinelli, ¿no? Porque él dice ‘me retiro del streaming’ y Marcelo Tinelli justo ahora se lanza en el mundo del streaming”.

Por su parte, Pampito recordó el lugar clave que Pergolini ocupó como referente del formato digital. “No nos olvidemos que Mario fue el primero que la vio, el que dijo ‘che, todo se va a ir para YouTube’. Me sorprende su postura, porque yo creo como vos, que hay un público para todos en el streaming”, señaló.

Finalmente, Pochi aportó una mirada desde lo comercial. “Para mí no es un súper negocio. Porque él, cuando le dio una entrevista a unos chicos jóvenes, decía que no existía en el mundo del stream la cantidad de views que dicen que existen”, opinó, sugiriendo que la decisión también podría estar relacionada con factores económicos y de mercado.

La salida de Pergolini marca el cierre de una etapa para uno de los pioneros del streaming en Argentina y abre el interrogante sobre cuáles serán sus próximos pasos en el mundo de la comunicación.

¿Qué conflicto tuvieron Mario Pergolini y Marcela Tauro?

Mario Pergolini recordó cuando se enojó fuerte con Marcela Tauro porque dio una información falsa sobre su vida privada años atrás y fue a buscarla directamente en un estado de furia total. Esta anécdota no estaba tan presente en el mundo del espectáculo y fue el propio ex Caiga Quien Caiga quien la rememoró en una reciente entrevista.

"Estaba con mi mujer viendo la tele, era mi primera época de famoso, tenía 26 años. Sale Marcela Tauro en lo de Lucho (Avilés), le cuenta que tenía una noticia de Mario Pergolini y dice una barbaridad, que era mentira", comenzó el conductor en charla con Ángel de Brito en Bondi Live, quien le consultó puntualmente por ese episodio que pocos recordaban de ese terrible fastidio con la periodista.

Y Mario siguió su relato: "Miré al costado y le dije: 'Ya vuelvo'. Me fui a Canal 9 y fui derecho a la oficina, la vi y fue lo primero que me salió. Dije: 'la mato acá'. Y se la vio venir porque me dijo: 'lo que quise decir...'. Igual se pusieron entre medio, no llegó mayores. Yo decía: 'te voy a matar'".

El conductor de Otro día perdido (El Trece) revivió aquel escándalo del que poco se habló en su momento y luego, desde Intrusos (América TV), Marcela Tauro dio su versión de lo sucedido hace tantos años.

"Yo ya lo sané, no está bien agredir a nadie por más que te mandes una macana y una barrabasada. No está bien agredir a nadie, por más que te mandes una cagada para eso está la justicia. A mí no me generó un trauma ni nada", expresó la periodista.

"A mí sí me dolió, ya que él está hablando de eso, lo que le hizo a Beatriz Salomón. Podes equivocarte pero sentate a tomar un café, llamala por teléfono y decí: la verdad te causé dolor, no sé, perdón o cómo te ayudo", agregó.

"Muchas veces nos equivocamos en televisión los que trabajamos en chimentos ahora nada habilita que vengan y te peguen o te ahorquen. No lo quiero para mí ni para ningún colega mío, no se lo recomiendo a nadie. Viste que depende quién sea lo tomas con humor o no", finalizó Tauro.