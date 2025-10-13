Martín Demichelis volvió a River en medio de la tormenta del equipo de Marcelo Gallardo

En un momento en el que River atraviesa su crisis por los malos resultados, una imagen encendió las redes y despertó todo tipo de rumores. Martín Demichelis volvió al club, aunque no como muchos esperaban.
En un momento en el que River atraviesa su crisis por los malos resultados, una imagen encendió las redes y despertó todo tipo de rumores. Martín Demichelis volvió al club, aunque no como muchos esperaban.
En el marco de la fecha 12 del Clausura de la Liga Profesional, River volvió a sufrir un duro golpe con la derrota 1-0 ante Sarmiento de Junín. Y en este contexto, fuertes críticas apuntaron tanto a los jugadores como a Marcelo Gallardo.
El exentrenador millonario, que hoy dirige en México, aprovechó un breve descanso para regresar a Buenos Aires. Pero su visita no pasó desapercibida: fue visto en el predio de River alentando a su hijo, Bastián, quien disputó un partido con las inferiores del club.
Con perfil bajo, Demichelis se ubicó en la tribuna, pero los hinchas que lo reconocieron no tardaron en registrar el momento. Poco después, el propio Micho subió una historia a sus redes, mostrando a su hijo con la camiseta de River y un mensaje que muchos interpretaron como un guiño: “Qué felicidad verte jugar con la River hijo”.
La postal llegó justo cuando River atraviesa una etapa crítica bajo el mando de Marcelo Gallardo, quien regresó al club hace poco más de un mes tras su paso por Arabia Saudita. Los resultados no acompañan, el equipo perdió fuerza en el Monumental y la ilusión de la Copa de la Liga se desvaneció.
En ese contexto, la aparición de Demichelis no pasó inadvertida para los hinchas ni para la dirigencia. Como consecuencia de los malos resultados, allá por mediados de 2024 Martín Demichelis fue destituido de su cargo como entrenador de River y debió continuar su carrera de entrenador en el fútbol mexicano. Pero lo cierto es que desde hace tiempo ya dejó Rayados de Monterrey y aguarda por una nueva oportunidad, mientras que ahora decidió volver a Argentina.
Hoy, con Gallardo bajo presión y el equipo sin rumbo, la visita de Micho reavivó los rumores de una posible segunda etapa.
Por ahora, Demichelis disfruta del crecimiento futbolístico de su hijo y del cariño de los hinchas que lo saludaron con afecto. Pero su simple presencia en el club que lo vio nacer futbolísticamente fue suficiente para encender la ilusión.