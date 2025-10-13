Martín Demichelis volvió a River en medio de la tormenta del equipo de Marcelo Gallardo

La postal llegó justo cuando River atraviesa una etapa crítica bajo el mando de Marcelo Gallardo, quien regresó al club hace poco más de un mes tras su paso por Arabia Saudita. Los resultados no acompañan, el equipo perdió fuerza en el Monumental y la ilusión de la Copa de la Liga se desvaneció.

En ese contexto, la aparición de Demichelis no pasó inadvertida para los hinchas ni para la dirigencia. Como consecuencia de los malos resultados, allá por mediados de 2024 Martín Demichelis fue destituido de su cargo como entrenador de River y debió continuar su carrera de entrenador en el fútbol mexicano. Pero lo cierto es que desde hace tiempo ya dejó Rayados de Monterrey y aguarda por una nueva oportunidad, mientras que ahora decidió volver a Argentina.

Hoy, con Gallardo bajo presión y el equipo sin rumbo, la visita de Micho reavivó los rumores de una posible segunda etapa.

Por ahora, Demichelis disfruta del crecimiento futbolístico de su hijo y del cariño de los hinchas que lo saludaron con afecto. Pero su simple presencia en el club que lo vio nacer futbolísticamente fue suficiente para encender la ilusión.