Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia más divertida y es la película argentina del momento

A partir de ese momento, comienza el verdadero show. Entre desayunos que se derraman, peleas entre hermanos, tareas escolares imposibles y electrodomésticos que no funcionan, Víctor pasa del desconcierto al colapso. La película convierte el caos familiar en un espejo cómico de la vida moderna, donde el reparto de tareas y la sobrecarga doméstica son temas centrales.

Peretti despliega todo su talento para el humor físico y gestual, logrando escenas memorables que arrancan carcajadas sin necesidad de grandes artificios. Su química con Carla Peterson, aunque ella aparece menos tiempo en pantalla, aporta calidez y equilibrio a la historia. Juntos construyen una pareja que resulta tan real como hilarante.

Mamá se fue de viaje Netflix

Diego Peretti y Carla Peterson: la química de un dúo infalible

Carla Peterson y Diego Peretti ya se habían lucido en pantalla con otras producciones, pero en esta película su vínculo artístico alcanza una naturalidad encantadora. Peterson, con su característico carisma, logra transmitir el cansancio y la necesidad de desconexión de una madre saturada. Su personaje no es una figura secundaria: es la chispa que pone en marcha toda la historia.

Por su parte, Peretti se adueña del relato con un equilibrio perfecto entre torpeza y ternura. Su transformación a lo largo de la trama (de un hombre desinteresado en las tareas domésticas a un padre comprometido y empático) es el motor emocional del filme. El público ríe, pero también se emociona, al ver cómo el protagonista aprende a mirar su entorno con otros ojos.

Mamá se fue de viaje 1.jpg

El elenco de la película con Peretti y Peterson

Diego Peretti

Carla Peterson

Martín Lacour

Agustina Cabo

Julián Baz

Lorenzo Winograd

Pilar Gamboa

Guillermo Arengo

Martín Piroyansky

Maruja Bustamante

Mamá se fue de viaje 2.jpg

Por qué ver "Mamá se fue de viaje" en Netflix

Pocas películas logran reunir a toda la familia frente a la pantalla, pero Mamá se fue de viaje lo consigue. Su clasificación apta para todo público la convierte en una opción ideal para ver con hijos, padres o abuelos. Además, su ritmo ágil y su tono optimista hacen que el tiempo pase volando.

Mamá se fue de viaje no solo es una película divertida, sino también un espejo donde muchos espectadores se reconocen. Su éxito demuestra que las historias simples, cuando están bien contadas, pueden trascender generaciones. Y que Diego Peretti en Netflix es una combinación que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.

Tráiler de "Mamá se fue de viaje" en Netflix