Diego Peretti
Netflix
CINE NACIONAL

Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia más divertida y es la película argentina del momento

Esta película muestra a Diego Peretti en Netflix en su versión más cómica, y sorprende por su humor familiar y la ternura de la historia.

Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia más divertida y es la película argentina del momento. (Foto: Archivo)

Netflix sigue siendo el refugio perfecto para quienes buscan películas que mezclen humor, emoción y una pizca de reflexión. Entre los títulos que se han convertido en clásicos recientes aparece una joya del cine argentino que hoy vuelve a conquistar a nuevas audiencias: "Mamá se fue de viaje", una comedia en la que brilla Diego Peretti, acompañado por la talentosa Carla Peterson.

La cinta, que ya se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma, representa todo lo que se espera de una buena comedia familiar: enredos cotidianos, caos doméstico, ternura y risas garantizadas. Con un tono que combina el absurdo con la empatía, el film logró conectar con un público amplio, desde padres que se ven reflejados en las situaciones del protagonista, hasta adolescentes que reconocen los conflictos y las ocurrencias dentro de una familia moderna.

Y es que hablar de Diego Peretti en Netflix es hablar de uno de los grandes referentes del humor argentino contemporáneo. Peretti ha sabido construir un estilo único, en el que el nerviosismo, la ironía y la humanidad se funden para dar vida a personajes entrañables. En Mamá se fue de viaje, su interpretación alcanza un punto alto dentro de su filmografía, demostrando por qué el público lo sigue eligiendo.

De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix

La historia arranca con Víctor, un publicista absorbido por su trabajo, que cree tener el control de todo lo que ocurre en su casa. Su esposa Vera (interpretada por Peterson), agotada por las responsabilidades del hogar, el trabajo y la crianza de cuatro hijos, decide tomarse un descanso. Sin previo aviso, anuncia que se va de vacaciones durante diez días, dejándolo a él a cargo de absolutamente todo.

A partir de ese momento, comienza el verdadero show. Entre desayunos que se derraman, peleas entre hermanos, tareas escolares imposibles y electrodomésticos que no funcionan, Víctor pasa del desconcierto al colapso. La película convierte el caos familiar en un espejo cómico de la vida moderna, donde el reparto de tareas y la sobrecarga doméstica son temas centrales.

Peretti despliega todo su talento para el humor físico y gestual, logrando escenas memorables que arrancan carcajadas sin necesidad de grandes artificios. Su química con Carla Peterson, aunque ella aparece menos tiempo en pantalla, aporta calidez y equilibrio a la historia. Juntos construyen una pareja que resulta tan real como hilarante.

Diego Peretti y Carla Peterson: la química de un dúo infalible

Carla Peterson y Diego Peretti ya se habían lucido en pantalla con otras producciones, pero en esta película su vínculo artístico alcanza una naturalidad encantadora. Peterson, con su característico carisma, logra transmitir el cansancio y la necesidad de desconexión de una madre saturada. Su personaje no es una figura secundaria: es la chispa que pone en marcha toda la historia.

Por su parte, Peretti se adueña del relato con un equilibrio perfecto entre torpeza y ternura. Su transformación a lo largo de la trama (de un hombre desinteresado en las tareas domésticas a un padre comprometido y empático) es el motor emocional del filme. El público ríe, pero también se emociona, al ver cómo el protagonista aprende a mirar su entorno con otros ojos.

El elenco de la película con Peretti y Peterson

  • Diego Peretti
  • Carla Peterson
  • Martín Lacour
  • Agustina Cabo
  • Julián Baz
  • Lorenzo Winograd
  • Pilar Gamboa
  • Guillermo Arengo
  • Martín Piroyansky
  • Maruja Bustamante
Por qué ver "Mamá se fue de viaje" en Netflix

Pocas películas logran reunir a toda la familia frente a la pantalla, pero Mamá se fue de viaje lo consigue. Su clasificación apta para todo público la convierte en una opción ideal para ver con hijos, padres o abuelos. Además, su ritmo ágil y su tono optimista hacen que el tiempo pase volando.

Mamá se fue de viaje no solo es una película divertida, sino también un espejo donde muchos espectadores se reconocen. Su éxito demuestra que las historias simples, cuando están bien contadas, pueden trascender generaciones. Y que Diego Peretti en Netflix es una combinación que, sin duda, seguirá dando de qué hablar.

Tráiler de "Mamá se fue de viaje" en Netflix

