PÉSIMA NOTICIA

Boca confirmó la lesión de Alan Velasco y preocupa de cara al superclásico ante River

El departamento médico de Boca confirmó la lesión que sufrió Alan Velasco y hay preocupación. ¿Se pierde el Superclásico ante River?

Boca confirmó la lesión de Alan Velasco y preocupa de cara al superclásico ante River

Boca retomó los entrenamientos con la mira puesta en su próximo compromiso frente a Belgrano en la Bombonera, pero la jornada dejó una noticia que encendió las alarmas en el cuerpo técnico. El club confirmó la lesión de Alan Velasco, una de las piezas que había logrado ganarse la confianza de Claudio Úbeda en las últimas semanas.


el homenaje mas sentido: boca despidio a miguel angel russo con un video que hizo llorar a los hinchas
image

A través del parte oficial, el departamento médico del Xeneize informó que el futbolista sufrió una “distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha”, una lesión que suele demandar un tiempo de recuperación que, en la mayoría de los casos, oscila entre dos y cuatro semanas. Si bien el club no precisó una fecha estimada para su regreso, todo indica que el mediocampista quedará marginado de lo que resta del Torneo Clausura.

Cómo se lesionó Alan Velasco

El inconveniente físico se produjo el pasado miércoles, durante una de las prácticas del plantel. Según trascendió, Velasco chocó con Tomás Belmonte en un duelo dividido, lo que le generó una molestia inmediata. Al día siguiente, cuando los jugadores abandonaban la Bombonera tras el último adiós a Miguel Ángel Russo, el ex Independiente fue visto utilizando una férula en la pierna derecha, lo que ya hacía prever un diagnóstico desfavorable.

Con los estudios realizados y el parte confirmado, el futbolista iniciará un período de recuperación que incluirá trabajos de fisioterapia y fortalecimiento muscular. El objetivo será que no haya recaídas, especialmente teniendo en cuenta que el calendario se acerca a su etapa decisiva.

¿Llega Alan Velasco al superclásico?

El encuentro más esperado por los hinchas tiene fecha confirmada: Boca y River se enfrentarán el 9 de diciembre por la jornada 15 del Clausura, en lo que será un cruce clave tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. Sin embargo, en este momento, la presencia de Velasco parece prácticamente descartada.

El jugador había tomado protagonismo en el equipo titular tras la lesión de Carlos Palacios, aportando dinámica y desequilibrio por las bandas. No obstante, la buena noticia para Claudio Úbeda es que el chileno ya recibió el alta y volvió a trabajar a la par de sus compañeros, por lo que podría ser el reemplazante natural en esa zona del mediocampo.

Más allá de que no era una figura consolidada desde hace mucho tiempo, Alan Velasco venía ganando terreno con buenas actuaciones y se había convertido en una opción confiable para el entrenador. Su capacidad para acelerar en los metros finales y su sacrificio en la presión alta eran factores valorados por el cuerpo técnico, especialmente en partidos cerrados.

Su ausencia obligará a modificar la estructura ofensiva del equipo, ya que Úbeda deberá definir si apuesta por un reemplazo directo en ese rol o si ajusta el esquema para potenciar el regreso de Palacios. Además, en un calendario cargado y con un superclásico a la vuelta de la esquina, el margen de error es mínimo.

