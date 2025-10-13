Boca confirmó la lesión de Alan Velasco y preocupa de cara al superclásico ante River

¿Llega Alan Velasco al superclásico?

El encuentro más esperado por los hinchas tiene fecha confirmada: Boca y River se enfrentarán el 9 de diciembre por la jornada 15 del Clausura, en lo que será un cruce clave tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. Sin embargo, en este momento, la presencia de Velasco parece prácticamente descartada.

El jugador había tomado protagonismo en el equipo titular tras la lesión de Carlos Palacios, aportando dinámica y desequilibrio por las bandas. No obstante, la buena noticia para Claudio Úbeda es que el chileno ya recibió el alta y volvió a trabajar a la par de sus compañeros, por lo que podría ser el reemplazante natural en esa zona del mediocampo.

Más allá de que no era una figura consolidada desde hace mucho tiempo, Alan Velasco venía ganando terreno con buenas actuaciones y se había convertido en una opción confiable para el entrenador. Su capacidad para acelerar en los metros finales y su sacrificio en la presión alta eran factores valorados por el cuerpo técnico, especialmente en partidos cerrados.

Su ausencia obligará a modificar la estructura ofensiva del equipo, ya que Úbeda deberá definir si apuesta por un reemplazo directo en ese rol o si ajusta el esquema para potenciar el regreso de Palacios. Además, en un calendario cargado y con un superclásico a la vuelta de la esquina, el margen de error es mínimo.