Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se cobra, quiénes lo reciben y cómo se calcula

Durante ese período también se deben respetar ciertas condiciones: el aguinaldo debe pagarse en una sola vez, no puede dividirse en cuotas ni postergarse más allá de los plazos establecidos. La última jornada laboral hábil de diciembre es el límite.

Además, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se computan como tiempo trabajado. Otro punto importante es que los aumentos, horas extras o comisiones también deben considerarse en el cálculo, mientras que los descuentos previsionales y de obra social se aplican igual que en un sueldo habitual.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025

jubilados

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia, así como a jubilados y pensionados. Entre los beneficiarios se encuentran:

Empleados bajo convenios colectivos (como comercio, metalúrgicos, sanidad, construcción, entre otros).

Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Trabajadores rurales.

Empleadas domésticas registradas bajo la Ley 26.844 .

Contratados o eventuales que realizan aportes en blanco.

Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

Por el contrario, quedan excluidos los trabajadores informales o no registrados, los monotributistas (salvo quienes tengan empleados a cargo), los autónomos y los beneficiarios de planes sociales o programas asistenciales, ya que no se encuentran alcanzados por la ley.

Aguinaldo diciembre 2025: cómo se calcula

aguinaldo2025

El monto a cobrar surge del 50% del mejor salario bruto mensual percibido durante el semestre. Si la persona no trabajó todos los meses, se paga el proporcional correspondiente.

Fórmula: (mejor salario bruto ÷ 12) × cantidad de meses trabajados

En el cálculo se incluyen todos los conceptos remunerativos, como el sueldo básico, las comisiones, los premios y los adicionales. En cambio, los montos no remunerativos (por ejemplo, viáticos o bonificaciones especiales) no forman parte del cómputo.

El resultado se obtiene sobre el salario bruto, es decir, antes de los descuentos jubilatorios y de obra social.

Durante el semestre, los días de vacaciones, licencias pagas y feriados se consideran tiempo trabajado, por lo que también se tienen en cuenta para el cálculo. En caso de desvinculación laboral antes de diciembre, el trabajador tiene derecho a cobrar el aguinaldo proporcional correspondiente a los meses efectivamente trabajados.

SAC

Ejemplo 1:

Un empleado que cobró su mejor sueldo de $900.000 en noviembre y trabajó durante todo el semestre recibirá $450.000 de aguinaldo.

Ejemplo 2:

Si una persona ingresó en agosto y su mejor salario fue también de $900.000, el cálculo será:

($900.000 ÷ 12) × 5 = $375.000.

Ejemplo 3:

Para alguien que trabajó solo tres meses, con ese mismo sueldo, el aguinaldo será:

($900.000 ÷ 12) × 3 = $225.000.