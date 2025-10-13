Un video compromete a Daniela Celis: la ex Gran Hermano armó un "curro" con la internación de Thiago Medina.

Por esa razón, apenas el padre de sus hijas recibió el alta, Daniela decidió ponerse en acción y buscar la forma de generar ingresos.

A las horas del regreso de Thiago a su hogar, la ex Gran Hermano decidió hacer un sorteo de un Iphone entre sus seguidores, a modo de agradecimiento por el apoyo, pero como parte de una campaña para promocionar un local de venta de productos Apple.

Recientemente, en las redes se hizo viral otra polémica acción de Daniela para generar dinero. Experta en capitalizar comercialmente todo lo que sucede en su vida, la morocha colgó un video del reencuentro del padre de sus hijas con sus amigos luego de la internación.

En el final de la publicación, la ex GH incorporó un clip con una promo de una app para apuestas online. "Hoy fue un día muy especial. Estamos todos muy felices porque fue un reencuentro muy lindo y esperado. Estoy volviendo a mi vida normal. Hoy me siento relajada y feliz. Por supuesto, no puede faltar un momento para el entretenimiento y es en el casino online, que es un sitio seguro, legal y solo para mayores de 18 años", detalló en el posteo.

En las redes hay quienes cuestionaron duramente a Daniela por armar un negocio en torno a la recuperación de Thiago luego de la batalla que dio en el hospital tras el tremendo accidente con su moto.

"Todo lo de thigo fue mentira era por el casino", "Thiago recién volviendo a respirar por su cuenta y la otra haciendo publicidad a la timba ya no existe la vergüenza en este país", "Cómo usar hasta el post recuperatorio para hacer negocio", "Ponía una publicidad de casino, en un momento emotivo, más nefasta no se consigue", "No es bueno hacer propaganda de juegos. Hay un problema serio con los menores", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en X tras la viralización del video de la ex Gran Hermano.

¿Thiago Medina y Daniela Celis van a casarse?

El jueves pasado, Thiago Medina recibió el alta después de 28 días internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida.

En la puerta del centro de salud, el ex Gran Hermano habló con la prensa y sorprendió al referirse a su vínculo con la madre de sus hijas, Daniela Celis.

"¿Es cierto que le pediste matrimonio a Daniela Celis?", le preguntaron a Thiago. "Eso yo no lo dije", aclaró el joven, de muy buen ánimo y entusiasmado por regresar a su casa.

El ex participante del reality explicó que tiene por delante un largo camino para quedar recuperado al 100%. "Tengo que hacer reposo y rehabilitación por el tema del choque", señaló.

Thiago remarcó que hoy su prioridad son sus hijas. "Esto es como un volver a vivir. Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", destacó.

El joven mencionó que las gemelas le dieron fuerzas para salir adelante. "La verdad es que nunca tuve miedo pero sí quería recuperarme rápido para ir a casa a estar con mis hijas. Eso me hizo soñar con este día", expresó.

Thiago también aprovechó para agradecer el acompañamiento de sus seguidores. "Gracias por apoyarme, seguirme y estar presentes en este proceso que fue tan duro", añadió.

Por último, el ex Gran Hermano reveló que espera pronto poder enfocarse en un objetivo: comenzar una carrera. "Cuando termine de recuperarme, quiero estudiar arquitectura. Ni bien me recupere, estaré en esa", comentó.