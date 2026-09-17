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Equidad de género en el trabajo: las prácticas que más valoran las mujeres en las empresas

La confianza, los ascensos transparentes, la flexibilidad y el liderazgo inclusivo aparecen como claves para construir lugares de trabajo más justos y atractivos.

Equidad de género en el trabajo: las prácticas que más valoran las mujeres en las empresas. (Imagen ilustrativa)
Equidad de género en el trabajo: las prácticas que más valoran las mujeres en las empresas. (Imagen ilustrativa)

La equidad de género en el ámbito laboral ya no se entiende solo como una declaración de principios. Para las personas que buscan desarrollarse profesionalmente, y especialmente para muchas mujeres, se volvió un indicador concreto de la calidad de una organización: cómo se asciende, cómo se evalúa el desempeño, qué lugar ocupa la flexibilidad y si el liderazgo actúa con criterios justos.

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Un relevamiento de Great Place To Work en Argentina, realizado sobre 250 organizaciones y con la participación de más de 153.400 colaboradores, permite observar qué factores se repiten entre las compañías mejor valoradas por el talento femenino. El análisis considera dimensiones como confianza interna, oportunidades de crecimiento, trato respetuoso y percepción de justicia dentro de la empresa.

Más allá del rubro o del tamaño de cada organización, las experiencias destacadas muestran una tendencia clara: las políticas de inclusión funcionan cuando se integran a la gestión cotidiana y no quedan aisladas en campañas o comunicaciones institucionales.

Ascensos con reglas claras y liderazgo accesible

Uno de los puntos más importantes para reducir brechas de género es la transparencia en los procesos de desarrollo profesional. Cuando las promociones dependen de criterios visibles, medibles y comunicados, disminuye el margen para decisiones sesgadas o informales.

Las empresas mejor posicionadas en estos relevamientos suelen combinar evaluaciones por mérito con instancias de acompañamiento, capacitación y oportunidades reales para asumir responsabilidades. Esto resulta especialmente relevante en sectores donde las mujeres históricamente tuvieron menor presencia en puestos de conducción.

También pesa la percepción sobre los líderes. La confianza no se construye únicamente con beneficios, sino con jefaturas que actúan con coherencia, ética y respeto. En el caso de Arcos Dorados, por ejemplo, Great Place To Work registró altos niveles de valoración sobre la honestidad de la dirección, el trato respetuoso y la posibilidad de que las personas se desempeñen con autenticidad dentro de la compañía.

Flexibilidad y conciliación: un factor decisivo

La flexibilidad aparece como otra variable central. No se trata solo de horarios o permisos, sino de la capacidad de una organización para reconocer que la vida personal y familiar incide en la trayectoria laboral. Para muchas trabajadoras, esa mirada puede marcar la diferencia entre proyectar una carrera a largo plazo o quedar fuera de las oportunidades de crecimiento.

El Hotel Saint George, ubicado en Iguazú y orientado a la hotelería sostenible, destaca este enfoque al vincular el desarrollo profesional con la comprensión de las responsabilidades familiares. La idea de que la maternidad y la carrera no deberían ser caminos opuestos resume una demanda cada vez más presente en el mundo laboral.

Este tipo de políticas no beneficia únicamente a las mujeres. Cuando una empresa incorpora flexibilidad con criterios claros, mejora el clima general, reduce tensiones internas y fortalece el compromiso de los equipos. La clave está en que no sea un privilegio discrecional, sino una práctica organizada y accesible.

Inclusión que se mide en la experiencia diaria

La equidad también se refleja en el sentido de pertenencia. En Hilton, que lideró su categoría dentro del ranking local, la compañía destacó una estrategia basada en inclusión, respeto y procesos de selección y promoción sin sesgos. Según los datos relevados, una amplia mayoría de sus empleados considera a la empresa un gran lugar para trabajar y valora la posibilidad de expresarse de manera auténtica.

Además, la presencia de mujeres en roles de liderazgo funciona como una señal concreta. En Hilton Buenos Aires, el 40% de las posiciones de conducción están ocupadas por mujeres, un dato que muestra cómo la representación puede pasar del discurso a la estructura organizacional.

Qué pueden aprender las empresas

Las organizaciones que buscan ser más atractivas para el talento femenino pueden empezar por revisar cuatro aspectos: cómo se definen los ascensos, qué tan transparentes son las evaluaciones, qué nivel de flexibilidad existe ante necesidades personales y cuán preparado está el liderazgo para gestionar equipos diversos.

La equidad de género no se alcanza con una única medida. Requiere consistencia, seguimiento y una cultura donde las oportunidades sean percibidas como reales. En un mercado laboral cada vez más atento a la calidad del empleo, las empresas que logran combinar confianza, respeto y crecimiento profesional tienen mejores condiciones para atraer y retener talento.

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