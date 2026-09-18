Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

27 + 15 = 42

La expresión queda así: 42 × 3 - 15 ÷ 3 + 19

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

42 × 3 = 126 | 15 ÷ 3 = 5

La expresión queda así: 126 - 5 + 19

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

126 - 5 = 121 |

121 + 19 = (?)

Resultado final: 140

El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. Estos desafíos son entretenidos porque obligan a frenar un segundo, ordenar la mirada y ejercitar la lógica de una manera breve, lúdica y útil para mantener activa la agilidad mental.