Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 3 - 15 ÷ 3 + 19.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (27 + 15) × 3 - 15 ÷ 3 + 19.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
27 + 15 = 42
La expresión queda así: 42 × 3 - 15 ÷ 3 + 19
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
42 × 3 = 126 | 15 ÷ 3 = 5
La expresión queda así: 126 - 5 + 19
El cierre se hace de izquierda a derecha.
126 - 5 = 121 |
121 + 19 = (?)
El error común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una sola prioridad y se avanza sin distinguir paréntesis, multiplicación, división, suma y resta. Estos desafíos son entretenidos porque obligan a frenar un segundo, ordenar la mirada y ejercitar la lógica de una manera breve, lúdica y útil para mantener activa la agilidad mental.