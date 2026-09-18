Javier Milei habló del video de Patricia Bullrich con una canción de Lali: "No es ningún problema"

La grabación muestra a la senadora realizando una búsqueda en YouTube y tarareando una canción de Lali Esposito. (Foto: captura de pantalla)

La grabación, de poco más de un minuto de duración, muestra a la senadora sentándose en su oficina, encendiendo una tablet y realizando una búsqueda en YouTube. Luego reproduce el tema “No me importa”, interpretado por Lali Espósito, y comienza a tararear la canción.

La elección de la artista no pasó inadvertida. Durante el inicio de su gestión, Milei había cuestionado a la cantante y la había apodado “Ladri depósito”, al acusarla de recibir pagos del Estado para presentarse en festivales.

Cuestionamientos por el Presupuesto

El gesto de Bullrich fue interpretado como una señal crítica en medio de diferencias internas dentro del oficialismo. Horas antes, la senadora había cuestionado la forma en que ingresó al Congreso el proyecto de Presupuesto y reclamó una mayor coordinación política.

“Habíamos estado el día anterior con la mesa política y se habían dado los números macro, pero nadie dijo nadie de esto”, sostuvo. Luego agregó: “El tema de discapacidad es muy fuerte”.

La legisladora también expresó su desacuerdo con la incorporación de modificaciones vinculadas al área de Discapacidad sin que hubieran sido debatidas previamente en la mesa política. “En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, afirmó.

Además, planteó que una mayor coordinación permitiría reducir los costos políticos y sociales de las decisiones del Gobierno. “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no se discuten antes la gente va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible”, manifestó.