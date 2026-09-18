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Javier Milei
Patricia Bullrich
Tras el video de la senadora

Javier Milei habló del video de Patricia Bullrich con una canción de Lali: "No es ningún problema"

El presidente se refirió al video que publicó Patricia Bullrich escuchando una canción de Lali Espósito. Además, sostuvo que “es una tontería mayúscula politizar el arte” y reveló que escuchó temas de la cantante tras la polémica que mantuvo con ella.

El presidente se refirió al video que publicó Patricia Bullrich escuchando una canción de Lali Espósito. (Foto: archivo)

El presidente se refirió al video que publicó Patricia Bullrich escuchando una canción de Lali Espósito. (Foto: archivo)

Javier Milei se refirió al video que difundió Patricia Bullrich en sus redes sociales mientras escuchaba una canción de Lali Espósito y aseguró que no le genera ningún conflicto. El mandatario también cuestionó la politización del arte y reconoció que escuchó música de la artista con la que protagonizó cruces públicos en el pasado.

Leé también Patricia Bullrich volvió a cuestionar los cambios en Discapacidad: "De golpe viene una bomba atómica"
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"¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", señaló el presidente.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó el viernes un video en la red social X escuchando una canción de Lali Esposito. (Foto: captura de pantalla)

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó el viernes un video en la red social X escuchando una canción de Lali Esposito. (Foto: captura de pantalla)

Las declaraciones llegaron después de que Bullrich compartiera un video en el que aparece trabajando en su despacho del Senado mientras escucha una canción de Lali Espósito, una figura que mantuvo enfrentamientos públicos con Milei en distintas oportunidades.

El video que compartió Bullrich

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado publicó el viernes un video en la red social X acompañado por la frase: "Sé que todos los 'peros' tienen un "porqué".

La grabación muestra a la senadora realizando una búsqueda en YouTube y tarareando una canción de Lali Esposito. (Foto: captura de pantalla)

La grabación muestra a la senadora realizando una búsqueda en YouTube y tarareando una canción de Lali Esposito. (Foto: captura de pantalla)

La grabación, de poco más de un minuto de duración, muestra a la senadora sentándose en su oficina, encendiendo una tablet y realizando una búsqueda en YouTube. Luego reproduce el tema “No me importa”, interpretado por Lali Espósito, y comienza a tararear la canción.

La elección de la artista no pasó inadvertida. Durante el inicio de su gestión, Milei había cuestionado a la cantante y la había apodado “Ladri depósito”, al acusarla de recibir pagos del Estado para presentarse en festivales.

Cuestionamientos por el Presupuesto

El gesto de Bullrich fue interpretado como una señal crítica en medio de diferencias internas dentro del oficialismo. Horas antes, la senadora había cuestionado la forma en que ingresó al Congreso el proyecto de Presupuesto y reclamó una mayor coordinación política.

“Habíamos estado el día anterior con la mesa política y se habían dado los números macro, pero nadie dijo nadie de esto”, sostuvo. Luego agregó: “El tema de discapacidad es muy fuerte”.

La legisladora también expresó su desacuerdo con la incorporación de modificaciones vinculadas al área de Discapacidad sin que hubieran sido debatidas previamente en la mesa política. “En vez de mantener eso, de golpe viene una bomba atómica”, afirmó.

Además, planteó que una mayor coordinación permitiría reducir los costos políticos y sociales de las decisiones del Gobierno. “Yo quiero una mesa política donde las cosas se discutan porque si no se discuten antes la gente va a pensar que el Gobierno es totalmente insensible”, manifestó.

En pocas palabras

  • Milei sobre Lali Espósito: Javier Milei considera una "tontería mayúscula" politizar el arte tras el video de Patricia Bullrich escuchando a la cantante.
  • Video de Bullrich: La senadora compartió en redes un clip en su despacho escuchando la canción de Lali Espósito "No me importa", generando interpretaciones políticas.
  • Críticas al Presupuesto: Patricia Bullrich también cuestionó la forma de ingreso del Presupuesto al Congreso y la inclusión de modificaciones sobre discapacidad sin debate previo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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