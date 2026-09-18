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Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 6)² - 9 × 5 + 24.

Leé también Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en el primer paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

6 + 6 = 12

La expresión queda así: 12² - 9 × 5 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 9 × 5 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 144 - 45 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 45 = 99 |

99 + 24 = (?)

Resultado final: 123

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.

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