Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 6)² - 9 × 5 + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (6 + 6)² - 9 × 5 + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
6 + 6 = 12
La expresión queda así: 12² - 9 × 5 + 24
Luego se calcula la potencia.
12² = 144
La expresión queda así: 144 - 9 × 5 + 24
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
9 × 5 = 45
La expresión queda así: 144 - 45 + 24
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
144 - 45 = 99 |
99 + 24 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.