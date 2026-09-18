Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente

6 + 6 = 12

La expresión queda así: 12² - 9 × 5 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

12² = 144

La expresión queda así: 144 - 9 × 5 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

9 × 5 = 45

La expresión queda así: 144 - 45 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

144 - 45 = 99 |

99 + 24 = (?)

Resultado final: 123

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego es una buena manera de entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener ágil el razonamiento con una cuenta breve pero engañosa.