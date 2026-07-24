Escándalo en Inglaterra: se filtró un video de una brutal pelea entre juveniles de la selección

La situación se vuelve aún más preocupante porque, de acuerdo con distintos reportes, la víctima sería Heze Grimwade, un futbolista de 16 años que integra las inferiores del Chelsea.

Las imágenes muestran una agresión tanto verbal como física que rápidamente despertó la condena de miles de usuarios. Incluso, quienes analizaron el video señalaron que también se escuchan insultos, amenazas y sonidos de carácter racista, un detalle que elevó todavía más la gravedad del episodio.

Ante la repercusión que tomó el caso, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó que estaba al tanto de lo ocurrido y aseguró que el incidente no es reciente.

"Fuimos informados de un asunto interno durante una concentración de la selección Sub-16 en octubre de 2025. El asunto se resolvió rápidamente en aquel momento", indicaron desde la FA en un comunicado enviado a Daily Mail Sport.

Sin embargo, la aparición del video volvió a poner el episodio bajo la lupa y desató una ola de críticas hacia la conducta de los jóvenes y, sobre todo, hacia la pasividad del resto del plantel durante la agresión.

Mientras las imágenes siguen multiplicándose en las redes sociales, el escándalo sacude al fútbol inglés, que ahora deberá responder por un episodio que expuso una de las caras más oscuras de sus categorías juveniles y que amenaza con dejar consecuencias dentro y fuera de la cancha.