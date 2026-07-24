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Escándalo en Inglaterra: se filtró un video de una brutal pelea entre juveniles de la selección

Se viralizó un video que avergüenza al fútbol inglés: discriminación, insultos, golpes y nadie intervino. Miralo.

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Escándalo en Inglaterra: se filtró un video de una brutal pelea entre juveniles de la selección

Las divisiones juveniles del fútbol inglés quedaron envueltas en un escándalo luego de que se viralizara un impactante video que muestra a dos jugadores de la selección Sub-16 de Inglaterra protagonizando una violenta pelea durante una concentración. Lo que más indignó fue que, en lugar de intervenir para detener la agresión, varios de sus compañeros alentaron la escena, la grabaron con sus celulares y lanzaron insultos mientras todo ocurría.

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Las imágenes, difundidas por Daily Mail Sport, generaron una fuerte repercusión en las redes sociales y reabrieron el debate sobre el clima que se vive dentro de las categorías formativas del fútbol inglés.

Según el medio británico, el conflicto comenzó por un insólito motivo. Uno de los futbolistas habría sido objeto de burlas por utilizar un teléfono celular Nokia, situación que fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento físico.

En el video puede escucharse cómo varios jóvenes gritan "¡Cierren la puerta!" una y otra vez, mientras observan la pelea entre risas y filman todo con sus teléfonos móviles. Nadie intenta separar a los involucrados. Todo lo contrario: el grupo parece incentivar la agresión.

La situación se vuelve aún más preocupante porque, de acuerdo con distintos reportes, la víctima sería Heze Grimwade, un futbolista de 16 años que integra las inferiores del Chelsea.

Las imágenes muestran una agresión tanto verbal como física que rápidamente despertó la condena de miles de usuarios. Incluso, quienes analizaron el video señalaron que también se escuchan insultos, amenazas y sonidos de carácter racista, un detalle que elevó todavía más la gravedad del episodio.

Ante la repercusión que tomó el caso, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó que estaba al tanto de lo ocurrido y aseguró que el incidente no es reciente.

"Fuimos informados de un asunto interno durante una concentración de la selección Sub-16 en octubre de 2025. El asunto se resolvió rápidamente en aquel momento", indicaron desde la FA en un comunicado enviado a Daily Mail Sport.

Sin embargo, la aparición del video volvió a poner el episodio bajo la lupa y desató una ola de críticas hacia la conducta de los jóvenes y, sobre todo, hacia la pasividad del resto del plantel durante la agresión.

Mientras las imágenes siguen multiplicándose en las redes sociales, el escándalo sacude al fútbol inglés, que ahora deberá responder por un episodio que expuso una de las caras más oscuras de sus categorías juveniles y que amenaza con dejar consecuencias dentro y fuera de la cancha.

En pocas palabras

  • Escándalo juvenil: Video viral muestra a jugadores Sub-16 de Inglaterra en violenta pelea.
  • Compañeros alentaron: Varios jóvenes grabaron y alentaron la agresión en lugar de intervenir.
  • Investigación FA: Federación Inglesa de Fútbol confirma que el incidente ocurrió en octubre de 2025.
Resumen generado por Thinkindot AI
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