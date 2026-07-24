Maniobra de Heimlich: cómo actuar para salvar una vida ante un atragantamiento

Si la obstrucción es grave, hay que actuar de inmediato y solicitar asistencia médica.

Cómo hacer correctamente la maniobra de Heimlich en adultos y niños

Se deben repetir ciclos de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales hasta expulsar el objeto, recuperar la respiración o que la persona pierda la conciencia.

5 golpes en la espalda

Colocarse al lado y ligeramente detrás de la persona.

Inclinarla hacia adelante para facilitar la expulsión del objeto.

Sostener el pecho con un brazo y aplicar 5 golpes firmes con el talón de la mano entre los omóplatos.

5 compresiones abdominales

Ubicarse detrás de la persona o arrodillarse si se trata de un niño.

Rodear la cintura con los brazos y formar un puño.

Colocar el puño por encima del ombligo y por debajo del esternón , nunca sobre las costillas.

, nunca sobre las costillas. Sujetar el puño con la otra mano y realizar 5 compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba.

Se debe continuar alternando ambas maniobras hasta que se resuelva la obstrucción o la persona pierda el conocimiento. Si esto ocurre, hay que recostarla sobre una superficie firme, iniciar RCP (reanimación cardiopulmonar) y utilizar un DEA (desfibrilador externo automático) si está disponible.

Cómo adaptar la maniobra de Heimlich según el caso

Niños de 1 a 8 años: aplicar la misma técnica, pero con menor fuerza y adaptada al tamaño del niño.

Bebés menores de 1 año: no realizar compresiones abdominales. Se deben alternar 5 golpes en la espalda con el bebé boca abajo y la cabeza más baja que el cuerpo, con 5 compresiones torácicas.

Embarazadas: evitar las compresiones abdominales y realizar compresiones torácicas.

Personas con obesidad: si no es posible rodear el abdomen, aplicar compresiones en el pecho.

Qué hacer si una persona se atraganta cuando está sola

Si el atragantamiento ocurre sin que haya otra persona para ayudar, se puede intentar una automaniobra de Heimlich. Para ello, hay que colocar un puño por encima del ombligo y ejercer presión hacia adentro y hacia arriba.

Otra alternativa consiste en inclinarse sobre el respaldo de una silla, una mesa o una baranda firme y empujar el abdomen contra el borde con fuerza para intentar expulsar el objeto que obstruye la vía aérea.

Esta técnica puede resultar útil mientras llega la asistencia médica, pero siempre se debe llamar al servicio de emergencias lo antes posible, ya que un atragantamiento grave requiere atención inmediata.