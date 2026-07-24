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Maniobra de Heimlich: cómo actuar para salvar una vida ante un atragantamiento

Saber cómo actuar ante un atragantamiento puede ser decisivo. Reconocer una obstrucción grave de la vía aérea y aplicar correctamente la maniobra de Heimlich ayuda a salvar una vida.

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La maniobra de Heimlich consiste en aplicar una serie de golpes en la espalda y compresiones abdominales para ayudar a expulsar un objeto que bloquea la vía aérea.

La maniobra de Heimlich consiste en aplicar una serie de golpes en la espalda y compresiones abdominales para ayudar a expulsar un objeto que bloquea la vía aérea.

Nadie está exento de presenciar un atragantamiento, una situación que puede poner en peligro la vida de una persona en cuestión de minutos. Esta obstrucción grave de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) puede ocurrir en cualquier momento: durante una comida, mientras los niños juegan o incluso en adultos sanos.

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En estos casos, la maniobra de Heimlich, hoy integrada en protocolos más amplios de primeros auxilios, resulta clave. Saber actuar de forma inmediata y correcta puede salvar una vida. Las guías más actualizadas, como las de la American Heart Association (AHA 2025), alineadas con las recomendaciones de la Cruz Roja y otras organizaciones, indican un protocolo claro y efectivo: alternar 5 golpes en la espalda con 5 compresiones abdominales en la mayoría de los casos de personas conscientes mayores de 1 año.

Cómo reconocer un atragantamiento grave

Una obstrucción grave de la vía aérea se reconoce porque la persona no puede hablar, toser con fuerza ni respirar. También puede llevarse las manos al cuello, la señal universal de auxilio, presentar coloración rojiza o azulada en la piel y los labios, mostrar signos de pánico o perder progresivamente la conciencia.

Si la persona todavía puede toser o emitir sonidos, se la debe animar a seguir tosiendo sin realizar maniobras agresivas. En esos casos, es importante vigilar su estado y pedir ayuda si la situación empeora.

Si la obstrucción es grave, hay que actuar de inmediato y solicitar asistencia médica.

Cómo hacer correctamente la maniobra de Heimlich en adultos y niños

Se deben repetir ciclos de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales hasta expulsar el objeto, recuperar la respiración o que la persona pierda la conciencia.

5 golpes en la espalda

  • Colocarse al lado y ligeramente detrás de la persona.
  • Inclinarla hacia adelante para facilitar la expulsión del objeto.
  • Sostener el pecho con un brazo y aplicar 5 golpes firmes con el talón de la mano entre los omóplatos.

5 compresiones abdominales

  • Ubicarse detrás de la persona o arrodillarse si se trata de un niño.
  • Rodear la cintura con los brazos y formar un puño.
  • Colocar el puño por encima del ombligo y por debajo del esternón, nunca sobre las costillas.
  • Sujetar el puño con la otra mano y realizar 5 compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba.

Se debe continuar alternando ambas maniobras hasta que se resuelva la obstrucción o la persona pierda el conocimiento. Si esto ocurre, hay que recostarla sobre una superficie firme, iniciar RCP (reanimación cardiopulmonar) y utilizar un DEA (desfibrilador externo automático) si está disponible.

Cómo adaptar la maniobra de Heimlich según el caso

Niños de 1 a 8 años: aplicar la misma técnica, pero con menor fuerza y adaptada al tamaño del niño.

Bebés menores de 1 año: no realizar compresiones abdominales. Se deben alternar 5 golpes en la espalda con el bebé boca abajo y la cabeza más baja que el cuerpo, con 5 compresiones torácicas.

Embarazadas: evitar las compresiones abdominales y realizar compresiones torácicas.

Personas con obesidad: si no es posible rodear el abdomen, aplicar compresiones en el pecho.

Qué hacer si una persona se atraganta cuando está sola

Si el atragantamiento ocurre sin que haya otra persona para ayudar, se puede intentar una automaniobra de Heimlich. Para ello, hay que colocar un puño por encima del ombligo y ejercer presión hacia adentro y hacia arriba.

Otra alternativa consiste en inclinarse sobre el respaldo de una silla, una mesa o una baranda firme y empujar el abdomen contra el borde con fuerza para intentar expulsar el objeto que obstruye la vía aérea.

Esta técnica puede resultar útil mientras llega la asistencia médica, pero siempre se debe llamar al servicio de emergencias lo antes posible, ya que un atragantamiento grave requiere atención inmediata.

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