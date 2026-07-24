El truco casero para limpiar las plantas y que luzcan más brillantes

Según el ingeniero químico Diego Fernández, en su canal de YouTube "Renovando con ideas", el procedimiento consiste en calentar los 500 mililitros de agua durante 30 segundos en el microondas hasta que quede tibia. Luego se incorpora la cucharada pequeña de glicerina y se mezcla hasta integrar completamente ambos ingredientes.

Antes de utilizar el preparado, es importante esperar a que la mezcla se enfríe por completo.

Luego de esto, se humedece una esponja con la mezcla y se pasa con cuidado por el follaje para eliminar la suciedad acumulada.

Qué beneficios aporta la glicerina al follaje de las plantas

El uso de este ingrediente no solo busca mejorar el aspecto visual de los ejemplares, sino que también aporta algunas propiedades vinculadas al cuidado del follaje.

La glicerina vegetal ayuda a recuperar el brillo natural y proporciona un acabado más reluciente después de la aplicación. Además, favorece la retención de humedad y puede contribuir a que el polvo no se adhiera rápidamente tras la limpieza.

Otro de los aspectos destacados de este método es que utiliza un compuesto natural como alternativa sencilla para el mantenimiento de las plantas, tanto en espacios interiores como exteriores.

Un truco sencillo para mantener las plantas con mejor aspecto

La limpieza periódica forma parte del cuidado de las plantas de interior y exterior. La aplicación de esta preparación permite renovar la apariencia del follaje mediante un procedimiento simple y con pocos ingredientes.

Con agua, glicerina vegetal y una esponja, es posible realizar este mantenimiento casero para conservar el aspecto brillante y cuidado de las plantas.