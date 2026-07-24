Cayeron desde un puente: conmoción por la muerte de los dos músicos

Según trascendió a partir de los primeros datos recopilados por las autoridades, el accidente ocurrió mientras los músicos circulaban por la carretera México-Querétaro, una vía que registra un importante movimiento vehicular durante gran parte del día y la noche.

Las primeras reconstrucciones indican que el automóvil en el que se desplazaban fue impactado por otro vehículo mientras transitaba por esa ruta. La violencia de la colisión provocó que el conductor perdiera el control y que el rodado terminara saliendo de la calzada.

Instantes después del choque, el vehículo cayó desde un puente de aproximadamente cuatro metros de altura, precipitándose hacia la avenida Cimatario. El fuerte descenso provocó daños de enorme magnitud sobre el automóvil, reduciendo prácticamente a cero las posibilidades de supervivencia de quienes viajaban en su interior.

Automovilistas que transitaban por la zona alertaron inmediatamente a los servicios de emergencia tras observar la gravedad del hecho. En cuestión de minutos llegaron ambulancias, bomberos y efectivos policiales para asistir a las víctimas y asegurar el área.

Sin embargo, al arribar al lugar, los equipos médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia González Bautista, quienes habían sufrido lesiones incompatibles con la vida producto del impacto.

La escena obligó a desplegar un importante operativo de seguridad. La circulación permaneció restringida durante varias horas mientras especialistas realizaban las primeras pericias y retiraban el vehículo siniestrado.

Posteriormente, personal de la Fiscalía estatal inició las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se desarrolló la secuencia del accidente.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un informe definitivo sobre las causas que originaron el siniestro. Tanto la Fiscalía como la Policía de Tránsito trabajan en la recolección de pruebas, el análisis de la mecánica del choque y la identificación de posibles responsabilidades.

Entre las tareas que realizan los investigadores se encuentran la inspección de los vehículos involucrados, el relevamiento de marcas sobre el pavimento, la recopilación de imágenes de cámaras de seguridad cercanas y la toma de declaraciones a posibles testigos.

Los peritos buscan reconstruir minuto a minuto qué ocurrió antes del impacto, establecer la velocidad a la que circulaban los automóviles y determinar si existieron maniobras imprudentes, fallas mecánicas o cualquier otro elemento que pudiera haber contribuido a la tragedia.

Mientras avanza la investigación, las autoridades solicitaron prudencia y evitar difundir versiones no confirmadas hasta contar con el resultado oficial de las pericias.

Más allá del impacto que generó el accidente, la noticia golpeó especialmente al ambiente cultural de Querétaro debido al prestigio que ambos músicos habían construido a lo largo de los años.

Alejandro Villagómez Martínez era reconocido por su trayectoria artística y por su permanente participación en proyectos vinculados con la música académica y la formación de estudiantes. Su compromiso con la enseñanza lo convirtió en una figura respetada dentro del ámbito educativo.

Por su parte, Laura Cecilia González Bautista también desarrolló una importante carrera como docente y artista, participando en múltiples iniciativas destinadas a promover la educación musical y el desarrollo cultural de la comunidad.

Ambos compartían la convicción de que la música era una herramienta de transformación social, motivo por el cual dedicaban gran parte de su tiempo a la preparación de jóvenes intérpretes y al impulso de actividades culturales abiertas al público.

Desde el Centro de Educación Artística de Querétaro, donde desempeñaban sus funciones, mantenían un estrecho vínculo con estudiantes de distintas generaciones, quienes los recuerdan como docentes cercanos, exigentes y profundamente comprometidos con el crecimiento de cada alumno.

Tras conocerse la tragedia, numerosas instituciones educativas y organizaciones culturales comenzaron a publicar mensajes de despedida en sus plataformas digitales.

En esos comunicados destacaron la calidad humana de ambos docentes, su permanente disposición para colaborar con proyectos comunitarios y el impacto positivo que tuvieron sobre cientos de estudiantes durante sus años de carrera.

Exalumnos compartieron fotografías de conciertos, ensayos y actividades académicas junto a los músicos, acompañadas por emotivas palabras de agradecimiento. Muchos coincidieron en señalar que, además de transmitir conocimientos técnicos, ambos enseñaban valores como el esfuerzo, la disciplina y el amor por el arte.

Las expresiones de dolor también llegaron desde colegas de distintas agrupaciones musicales, quienes recordaron las numerosas presentaciones que compartieron con Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia González Bautista en escenarios de Querétaro y otras ciudades mexicanas.

En varios de los mensajes publicados se destacó que su legado permanecerá vivo a través de las generaciones de alumnos que formaron y de las iniciativas culturales que ayudaron a construir.

La pérdida de dos referentes del ámbito artístico abrió nuevamente el debate sobre la seguridad vial en una de las carreteras con mayor circulación del país.

La ruta México-Querétaro concentra diariamente miles de vehículos particulares y de transporte de carga, por lo que distintos especialistas han señalado en reiteradas oportunidades la importancia de reforzar las medidas preventivas, mejorar la infraestructura y promover una conducción responsable para disminuir la cantidad de accidentes.

Aunque en este caso todavía no existe un informe oficial que determine qué originó el choque, el hecho volvió a poner en agenda la necesidad de continuar impulsando políticas orientadas a reducir los siniestros viales y proteger la vida de quienes transitan por ese corredor.

Mientras tanto, familiares, amigos y compañeros atraviesan horas de profundo dolor. El fallecimiento de Alejandro Villagómez Martínez y Laura Cecilia González Bautista representa una pérdida difícil de reemplazar para la comunidad cultural queretana, que encontró en ambos a dos artistas comprometidos con la difusión de la música y la educación.

Las próximas semanas serán claves para el avance de la investigación judicial. Los resultados de las pericias permitirán conocer con mayor precisión cómo ocurrió el accidente y si existieron responsabilidades que deban ser determinadas por la Justicia.

Hasta entonces, el recuerdo de los dos músicos permanece vivo entre quienes compartieron escenarios, aulas y proyectos con ellos. Su trabajo como docentes, intérpretes y promotores de la cultura dejó una huella imborrable en Querétaro, donde cientos de alumnos y colegas continúan despidiéndolos con mensajes cargados de afecto y reconocimiento.

La tragedia que terminó con sus vidas trascendió el ámbito policial para convertirse en una historia de enorme impacto humano. Más allá de las circunstancias que aún buscan esclarecer las autoridades, la comunidad artística coincide en un mismo sentimiento: la música de Querétaro perdió a dos de sus más valiosos representantes, cuyo legado continuará presente en cada estudiante que inspiraron y en cada proyecto cultural que ayudaron a construir.