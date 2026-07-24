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Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y dura 98 minutos

Con Diego Peretti como protagonista, esta película argentina volvió a captar la atención de los suscriptores de Netflix.

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Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y dura 98 minutos. (Foto: Archivo)

Diego Peretti brilla en Netflix con la película argentina más vista y dura 98 minutos. (Foto: Archivo)

"La ira de Dios" es una de esas películas que logran mantenerse vigentes dentro del catálogo de Netflix. Aunque su estreno se produjo en el 2022, el interés de los usuarios volvió a crecer gracias a las recomendaciones en redes sociales y las destacadas actuaciones de Diego Peretti, Juan Minujín y Macarena Achaga.

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Dirigida por Sebastián Schindel y basada en la novela La muerte lenta de Luciana B., del escritor Guillermo Martínez, la producción apuesta por un relato donde la incertidumbre se convierte en el eje principal. Nada parece ser casual y cada nuevo acontecimiento obliga al espectador a replantearse todo lo que creyó entender minutos antes.

De qué trata La ira de Dios en Netflix

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Convencida de que las extrañas muertes de sus familiares fueron orquestadas por un novelista para quien trabajaba, Luciana recurre a un periodista para exponer su verdad".

La protagonista es Luciana Blanco, una joven que decide abandonar el trabajo que desempeñaba como asistente de Kloster, un reconocido novelista. La relación laboral llega a su fin después de una situación que sobrepasa los límites personales y genera un profundo conflicto entre ambos.

Con el paso del tiempo comienzan a producirse una serie de muertes dentro del entorno familiar de Luciana. La repetición de las tragedias despierta una sospecha cada vez más fuerte: para ella, nada de lo que ocurre parece producto del azar.

Esa convicción la lleva a señalar como principal responsable a Kloster, un hombre que conserva una personalidad enigmática y cuya presencia aporta una permanente sensación de amenaza. Sin pruebas suficientes para demostrar sus sospechas, Luciana inicia una búsqueda desesperada por encontrar respuestas antes de que ocurra una nueva tragedia.

Diego Peretti encabeza un elenco destacado

Uno de los puntos más elogiados de la película es el trabajo de Diego Peretti. El actor construye un personaje ambiguo que nunca termina de revelar sus verdaderas intenciones. Esa dualidad alimenta permanentemente la tensión de la historia.

Junto a él aparecen Juan Minujín, quien interpreta al periodista Sebastián Rey, y Macarena Achaga, encargada de dar vida a Luciana Blanco.

El reparto también incluye a Mónica Antonópulos, Guillermo Arengo, Romina Pinto, Pedro Merlo, Santiago Achaga, Ornela D'elia y Juanita Reale, quienes completan una historia donde cada personaje aporta nuevas piezas al rompecabezas.

Un thriller psicológico que apuesta por el suspenso

A diferencia de otras películas que recurren a grandes escenas de acción o efectos especiales, La ira de Dios construye su fuerza a través del suspenso. La historia se desarrolla lentamente, dejando pistas y generando preguntas que mantienen el interés durante toda la película.

El filme explora temas como la culpa, el abuso de poder, la obsesión y la manipulación psicológica. Estos elementos aparecen de forma progresiva mientras la protagonista intenta descubrir si las tragedias que golpean a su familia responden a una sucesión de casualidades o si existe una mente detrás de cada uno de los hechos.

La narrativa evita ofrecer respuestas inmediatas. En cambio, propone un recorrido donde cada escena aporta una nueva capa de misterio y donde las sospechas cambian constantemente de dirección.

Por qué volvió a ser tendencia en Netflix

Las plataformas de streaming suelen experimentar un fenómeno frecuente: películas estrenadas hace algunos años regresan a los primeros lugares de popularidad gracias a las recomendaciones de los propios usuarios.

Eso ocurrió con La ira de Dios, que volvió a circular entre las sugerencias para quienes buscan historias de suspenso psicológico.

Las búsquedas relacionadas con Diego Peretti también impulsaron el interés por la película. Muchos espectadores encontraron una producción que combina misterio, drama y tensión durante poco más de una hora y media.

Además, su duración cercana a los 100 minutos resulta ideal para quienes buscan una película intensa que pueda verse en una sola noche.

Tráiler oficial de La ira de Dios en Netflix

En pocas palabras

  • Diego Peretti: La película argentina "La ira de Dios" protagonizada por Diego Peretti se mantiene en Netflix.
  • Trama: La historia sigue a Luciana, quien sospecha que un novelista orquestó las muertes de sus familiares.
  • Género: Es un thriller psicológico que destaca por su suspenso y las actuaciones del elenco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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