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"El entrenador me obligó": por qué Leandro Paredes no jugará en Boca ante Deportivo Riestra

El capitán de Boca, Leandro Paredes, no estará en el debut ante el Malevo por pedido del DT. Los detalles.

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El desgaste físico acumulado en las últimas semanas obligó a tomar recaudos en el cuerpo técnico xeneize de cara al inicio de la competencia local. Paredes no jugará en Boca ante Riestra: "El entrenador me obligó a que tenga dos días de descanso". El capitán del Xeneize no estará en el debut por el Torneo Clausura ante el Malevo por pedido de Rodolfo Arruabarrena, quien aceptó que juegue ante O'Higgins pero le solicitó que se tome un respiro, luego de la intensa seguidilla que afrontó entre el seleccionado y el club.

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Foto: Prensa Boca 

La entrega del volante central fue reconocida por el público en el compromiso continental disputado en La Bombonera. En la victoria por 1 a 0 de Boca ante O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes tuvo una actitud ejemplar que valoró el hincha de Boca con una ensordecedora ovación: cuatro días después de haber disputado la final del Mundial con la Selección Argentina, se calzó la azul y oro y jugó los 90 minutos ante el conjunto chileno.

El trajín que atravesó el mediocampista en los últimos días fue sumamente exigente. El domingo, bajo el intenso sol de Nueva York, disputó 75 minutos en la final de la Copa del Mundo entre la Selección Argentina y España. Fundido físicamente tras haber jugado los últimos partidos con una fisura en las costillas y con la decepción por haber perdido -que incluyó un ataque de furia con Eric García y Gavi-, al día siguiente emprendió el regreso al país junto a otros 15 compañeros, más dirigentes y miembros del cuerpo técnico.

Apenas pisó suelo argentino, el futbolista se reincorporó de inmediato a la rutina del plantel. El martes por la mañana se sumó a los entrenamientos en Boca Predio y se puso a disposición de Arruabarrena para ser de la partida dos días después ante O'Higgins. El Vasco aceptó su petición y el capitán no solo concentró, sino que fue titular y jugó los 90 minutos.

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El mediocampista reconoció el impacto del viaje, la seguidilla de partidos y la orden del entrenador para frenar.

Al finalizar el encuentro en el estadio Alberto J. Armando, el propio volante se refirió al esfuerzo realizado en la zona mixta. "Estoy cansado. Pensé que iba a estar mejor pero se ve que el viaje, los 50 días y los partidos que tenía encima cuentan. Yo quise estar acá, quise ser parte del equipo porque el sentido de pertenencia es muy grande y quiero estar siempre. Por ese lado estoy contento porque se jugó y se ganó", declaró Paredes.

A su vez, explicó la medida adoptada por el cuerpo técnico para preservar su estado físico: "Lo viví así durante toda mi carrera, imaginate lo que puedo hacer por Boca. Trato de devolver el cariño que me da la gente con este tipo de cosas, estando a disposición, si bien ahora el entrenador me obligó a que tenga dos días de descanso porque de verdad se siente todo lo que fue el Mundial, el viaje y el partido de hoy".

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El Xeneize debuta en el Torneo Clausura con la ausencia confirmada de su capitán y una posible rotación.

Como consecuencia de esta determinación técnica, el volante no participará de los próximos trabajos tácticos. El capitán acatará la orden del vasco, no formará parte de los entrenamientos del viernes y del sábado y, por ende, quedará desafectado para el debut en el Torneo ante Deportivo Riestra el próximo domingo a las 19.15 en el Guillermo Laza.

Pensando en la planificación del calendario, teniendo en cuenta la proximidad del encuentro por el torneo local y el viaje a Chile que tendrá que afrontar el plantel la próxima semana para el partido de vuelta por Copa Sudamericana, es muy probable que el entrenador utilice mayoría de suplentes el fin de semana.

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