"El entrenador me obligó": por qué Leandro Paredes no jugará en Boca ante Deportivo Riestra

Qué dijo Leandro Paredes tras el triunfo de Boca ante O'Higgins

El mediocampista reconoció el impacto del viaje, la seguidilla de partidos y la orden del entrenador para frenar.

Al finalizar el encuentro en el estadio Alberto J. Armando, el propio volante se refirió al esfuerzo realizado en la zona mixta. "Estoy cansado. Pensé que iba a estar mejor pero se ve que el viaje, los 50 días y los partidos que tenía encima cuentan. Yo quise estar acá, quise ser parte del equipo porque el sentido de pertenencia es muy grande y quiero estar siempre. Por ese lado estoy contento porque se jugó y se ganó", declaró Paredes.

A su vez, explicó la medida adoptada por el cuerpo técnico para preservar su estado físico: "Lo viví así durante toda mi carrera, imaginate lo que puedo hacer por Boca. Trato de devolver el cariño que me da la gente con este tipo de cosas, estando a disposición, si bien ahora el entrenador me obligó a que tenga dos días de descanso porque de verdad se siente todo lo que fue el Mundial, el viaje y el partido de hoy".

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El Xeneize debuta en el Torneo Clausura con la ausencia confirmada de su capitán y una posible rotación.

Como consecuencia de esta determinación técnica, el volante no participará de los próximos trabajos tácticos. El capitán acatará la orden del vasco, no formará parte de los entrenamientos del viernes y del sábado y, por ende, quedará desafectado para el debut en el Torneo ante Deportivo Riestra el próximo domingo a las 19.15 en el Guillermo Laza.

Pensando en la planificación del calendario, teniendo en cuenta la proximidad del encuentro por el torneo local y el viaje a Chile que tendrá que afrontar el plantel la próxima semana para el partido de vuelta por Copa Sudamericana, es muy probable que el entrenador utilice mayoría de suplentes el fin de semana.