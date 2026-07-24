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Pánico en las playas de Río de Janeiro: qué es el "arrastão", el robo masivo que aterra a turistas

El arrastão, el video del robo en masa que generó pánico en las playas de Río de Janeiro. Miralo.

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Pánico en las playas de Río de Janeiro: qué es el arrastão, el robo masivo que aterra a turistas

Las paradisíacas playas de Río de Janeiro, famosas por atraer a millones de turistas cada año, vuelven a quedar bajo la lupa por un fenómeno delictivo que desde hace años preocupa a las autoridades y que, con la llegada del calor extremo, vuelve a multiplicarse: el "arrastão", un tipo de asalto masivo que desata escenas de pánico en plena arena.

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Con temperaturas que superan los 45 grados, miles de personas buscan refugio en playas como Copacabana e Ipanema. Sin embargo, además del intenso calor, deben enfrentarse a otro peligro: grupos de delincuentes que irrumpen de manera coordinada para robar pertenencias, generar confusión y escapar en cuestión de segundos.

El término arrastão, que en portugués significa "gran arrastre", describe una modalidad delictiva en la que varias personas actúan al mismo tiempo. Aprovechando la gran cantidad de bañistas, corren entre la multitud arrebatando mochilas, celulares, billeteras y otros objetos de valor mientras el caos dificulta cualquier intento de reacción.

Las imágenes que suelen registrarse durante estos episodios muestran corridas desesperadas, gritos y familias enteras intentando escapar, sin saber exactamente qué está ocurriendo.

Este tipo de robos no es nuevo en Brasil, pero vuelve a instalar el debate sobre la seguridad en una de las ciudades más visitadas de Sudamérica.

Las autoridades despliegan operativos especiales y refuerzan la presencia policial durante los días de mayor concurrencia, aunque los arrastões continúan siendo uno de los principales motivos de preocupación tanto para los habitantes de Río como para los turistas que eligen sus playas.

Entre las recomendaciones quiénes vivieron esa situación están ir a la orilla con sus pertenencias, ya que allí no llegan. Otra de las cosas es no correr, porque te podrían confundir con un ladrón. Y, enterrar tus pertenencias, algo que se volvió común entre los turistas.

En pocas palabras

  • Pánico en Río: El "arrastão", un robo masivo, aterra a turistas y locales en playas como Copacabana e Ipanema.
  • Modalidad delictiva: Grupos organizados corren entre la multitud robando pertenencias y generando caos en segundos.
  • Seguridad en debate: Pese a operativos, los "arrastões" siguen siendo una gran preocupación en la ciudad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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