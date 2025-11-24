Juan Schiaretti será sometido a una intervención médica: cómo será la operación

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo por el espacio Provincias Unidas, Juan Schiaretti, confirmó que este viernes 28 de noviembre será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro, en la Ciudad de Buenos Aires.
El ex gobernador de Córdoba y diputado nacional electo confirmó que será sometido a un procedimiento programado por recomendación médica.
Juan Schiaretti relanzó su campaña. (Foto: archivo)
El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo por el espacio Provincias Unidas, Juan Schiaretti, confirmó que este viernes 28 de noviembre será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro, en la Ciudad de Buenos Aires.
El procedimiento consistirá en el reemplazo de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía cardíaca tradicional y que permite una recuperación significativamente más rápida.
La noticia fue comunicada por el propio dirigente a través de un mensaje en el que detalló su cuadro médico y explicó que la operación fue programada por recomendación profesional.
“Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.
La intervención a la que se someterá Juan Schiaretti es conocida en el ámbito médico como TAVI (por sus siglas en inglés: Transcatheter Aortic Valve Implantation) o Implante Valvular Aórtico Transcatéter. Se trata de un procedimiento de avanzada, mínimamente invasivo, diseñado para tratar la estenosis aórtica, una condición en la que la válvula aórtica del corazón se estrecha y no puede abrirse completamente.
Según la Fundación Favaloro, una de las instituciones pioneras en este tipo de técnicas, "la TAVI es el tratamiento de la estenosis aórtica severa que permite reemplazar la válvula aórtica sin abrir el tórax y sin la necesidad de circulación extracorpórea, como sucede en la cirugía convencional".