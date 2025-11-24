En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Juan Schiaretti
Salud
Política

Juan Schiaretti será sometido a una intervención médica: cómo será la operación

El ex gobernador de Córdoba y diputado nacional electo confirmó que será sometido a un procedimiento programado por recomendación médica.

Juan Schiaretti relanzó su campaña. (Foto: archivo)

Juan Schiaretti relanzó su campaña. (Foto: archivo)

El exgobernador de Córdoba y diputado nacional electo por el espacio Provincias Unidas, Juan Schiaretti, confirmó que este viernes 28 de noviembre será sometido a una intervención cardíaca en la Fundación Favaloro, en la Ciudad de Buenos Aires.

Leé también Manes y Schiaretti lanzan una alianza política bonaerense para enfrentar al peronismo y a LLA
Facundo Manes y Juan Schiaretti lanzan una nueva alianza política en la provincia de Buenos Aires. 

El procedimiento consistirá en el reemplazo de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía cardíaca tradicional y que permite una recuperación significativamente más rápida.

La noticia fue comunicada por el propio dirigente a través de un mensaje en el que detalló su cuadro médico y explicó que la operación fue programada por recomendación profesional.

schiaretti

Este viernes 28 seré sometido a una intervención cardíaca que consiste en la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo. Por recomendación médica, el procedimiento fue programado y se realizará en la Fundación Favaloro de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.

Cómo es la operación a la que se someterá Juan Schiaretti

La intervención a la que se someterá Juan Schiaretti es conocida en el ámbito médico como TAVI (por sus siglas en inglés: Transcatheter Aortic Valve Implantation) o Implante Valvular Aórtico Transcatéter. Se trata de un procedimiento de avanzada, mínimamente invasivo, diseñado para tratar la estenosis aórtica, una condición en la que la válvula aórtica del corazón se estrecha y no puede abrirse completamente.

Según la Fundación Favaloro, una de las instituciones pioneras en este tipo de técnicas, "la TAVI es el tratamiento de la estenosis aórtica severa que permite reemplazar la válvula aórtica sin abrir el tórax y sin la necesidad de circulación extracorpórea, como sucede en la cirugía convencional".

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Juan Schiaretti Salud Córdoba
Notas relacionadas
Schiaretti, gobernadores, vedettes, economistas y empresarios: las sorpresas en las listas de candidatos
Elecciones a gobernador en Corrientes: Maximiliano Pullaro y Juan Schiaretti sumaron su apoyo a los hermanos Valdés
Sileoni deja su cargo en Educación de la Provincia: el nombre que impulsa Kicillof para reemplazarlo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar