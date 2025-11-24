Juan Schiaretti será sometido a una intervención médica: cómo será la operación

Cómo es la operación a la que se someterá Juan Schiaretti

La intervención a la que se someterá Juan Schiaretti es conocida en el ámbito médico como TAVI (por sus siglas en inglés: Transcatheter Aortic Valve Implantation) o Implante Valvular Aórtico Transcatéter. Se trata de un procedimiento de avanzada, mínimamente invasivo, diseñado para tratar la estenosis aórtica, una condición en la que la válvula aórtica del corazón se estrecha y no puede abrirse completamente.

Según la Fundación Favaloro, una de las instituciones pioneras en este tipo de técnicas, "la TAVI es el tratamiento de la estenosis aórtica severa que permite reemplazar la válvula aórtica sin abrir el tórax y sin la necesidad de circulación extracorpórea, como sucede en la cirugía convencional".