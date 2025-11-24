Sileoni deja su cargo en Educación de la Provincia: el nombre que impulsa Kicillof para reemplazarlo
El gobernador bonaerense enviará a la Legislatura provincial el pliego para designar al sustituto de Alberto Sileoni como director general de Cultura y Educación, ya que deja el cargo por motivos personales.
Alberto Sileoni deja su cargo como director de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo)
El Gobierno bonaerense se prepara para oficializar un recambio clave en su gabinete. El gobernador Axel Kicillof enviará el miércoles 26 de noviembre a la Legislatura provincial el pliego para la designación de Flavia Terigi como nueva directora general de Cultura y Educación, en reemplazo de Alberto Sileoni, quien dejará el cargo por razones personales.
La decisión abre una nueva etapa en la conducción del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, uno de los más grandes del país, con más de cinco millones de estudiantes y cientos de miles de docentes y auxiliares.
La salida de Sileoni: agradecimiento y continuidad política
Sileoni, quien había sido convocado por Kicillof para asumir la conducción educativa en diciembre de 2021, expresó públicamente su agradecimiento al mandatario provincial.
En un comunicado oficial, destacó “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense”, así como “la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.
El funcionario mencionó los principales ejes trabajados durante su gestión:
Transformaciones curriculares
Presencia territorial y cercanía con las escuelas
Desarrollo de la infraestructura escolar
Fortalecimiento del vínculo con la comunidad educativa
“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias”, señaló.
A pesar de su salida del gabinete, Sileoni aseguró que seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios, confirmando su continuidad política dentro del proyecto provincial.
Quién es Flavia Terigi, la elegida de Kicillof para conducir Educación
La propuesta para que Flavia Terigi asuma al frente de la Dirección General de Cultura y Educación llega en un momento estratégico, donde la Provincia busca profundizar reformas pedagógicas e inversiones en infraestructura.
Terigi cuenta con una trayectoria sólida en los ámbitos académico y de gestión. Es pedagoga (UBA), Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), Doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y Profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N.º 10).
Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), rol que la posicionó como una referencia destacada en políticas educativas y en el diseño de estrategias de inclusión y calidad educativa.
Además, es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, una de las casas de estudio con mayor tradición en formación pedagógica del país.
Terigi también integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional (26.206), donde representa al campo académico a nivel federal.
Su perfil combina una fuerte formación teórica, experiencia en gestión universitaria y vínculos directos con instituciones educativas y organismos de planificación curricular.
El desafío de conducir el sistema educativo más grande del país
La llegada de Terigi al gabinete implica asumir una de las tareas más complejas de la administración bonaerense: gestionar un sistema educativo que abarca desde salas maternales hasta instituciones de formación docente.
La futura funcionaria deberá mantener el impulso a políticas de infraestructura escolar, continuar el proceso de actualización curricular y avanzar en mejoras de las condiciones laborales docentes.
El envío del pliego a la Legislatura será el primer paso para formalizar su designación. El gobierno confía en que el nombramiento contará con el acompañamiento parlamentario necesario, dado su amplio reconocimiento en el ámbito académico y educativo.