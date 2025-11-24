Sileoni deja su cargo en Educación de la Provincia: el nombre que impulsa Kicillof para reemplazarlo

El funcionario mencionó los principales ejes trabajados durante su gestión:

Transformaciones curriculares

Presencia territorial y cercanía con las escuelas

Desarrollo de la infraestructura escolar

Fortalecimiento del vínculo con la comunidad educativa

“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales y familias”, señaló.

A pesar de su salida del gabinete, Sileoni aseguró que seguirá acompañando al gobernador Axel Kicillof desde otros espacios, confirmando su continuidad política dentro del proyecto provincial.

Quién es Flavia Terigi, la elegida de Kicillof para conducir Educación

La propuesta para que Flavia Terigi asuma al frente de la Dirección General de Cultura y Educación llega en un momento estratégico, donde la Provincia busca profundizar reformas pedagógicas e inversiones en infraestructura.

Terigi cuenta con una trayectoria sólida en los ámbitos académico y de gestión. Es pedagoga (UBA), Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), Doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y Profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N.º 10).

Desde agosto de 2022 se desempeña como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), rol que la posicionó como una referencia destacada en políticas educativas y en el diseño de estrategias de inclusión y calidad educativa.

Flavia Terigi Flavia Terigi, la académica que Axel Kicillof propone para conducir Educación en la provincia de Buenos Aires.

Además, es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, una de las casas de estudio con mayor tradición en formación pedagógica del país.

Terigi también integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, creado por la Ley de Educación Nacional (26.206), donde representa al campo académico a nivel federal.

Su perfil combina una fuerte formación teórica, experiencia en gestión universitaria y vínculos directos con instituciones educativas y organismos de planificación curricular.

El desafío de conducir el sistema educativo más grande del país

La llegada de Terigi al gabinete implica asumir una de las tareas más complejas de la administración bonaerense: gestionar un sistema educativo que abarca desde salas maternales hasta instituciones de formación docente.

La futura funcionaria deberá mantener el impulso a políticas de infraestructura escolar, continuar el proceso de actualización curricular y avanzar en mejoras de las condiciones laborales docentes.

El envío del pliego a la Legislatura será el primer paso para formalizar su designación. El gobierno confía en que el nombramiento contará con el acompañamiento parlamentario necesario, dado su amplio reconocimiento en el ámbito académico y educativo.