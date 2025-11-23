En vivo Radio La Red
Misterio y sospechas: una policía fue encontrada con un tiro en la cabeza e investigan a su expareja

La principal acusada, también miembro de la fuerza, quedó detenida. La víctima fue operada de urgencia en el Hospital Ramos Mejía y murió horas después.

La muerte de una agente de la Policía Federal conmueve por estas horas a Balvanera y abre un caso que, por ahora, tiene más interrogantes que certezas. Una mujer de 39 años, integrante de la PFA, fue encontrada con un disparo en la cabeza dentro de un departamento del barrio porteño y falleció horas más tarde en el Hospital Ramos Mejía. La Justicia investiga si se trató de un femicidio o si la herida fue producto de un suicidio.

El episodio ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 21, en un edificio ubicado en Anchorena al 100. Hasta allí había ido Solange Romaniuk, una policía de 43 años y ex pareja de la víctima, Ivana Bustamante, con el objetivo de retirar sus pertenencias, según reconstruyeron fuentes del caso.

En medio de esa situación, una llamada al 911 alertó por un conflicto en el edificio. Cuando los efectivos que acudieron al lugar lograron ingresar al departamento, se encontraron con una escena dramática: Bustamante estaba en el piso, gravemente herida, con un disparo en la cabeza que presentaba orificio de entrada y salida.

Los agentes pidieron asistencia urgente y una ambulancia del SAME trasladó a la víctima al Hospital Ramos Mejía. Fue derivada de inmediato al quirófano e internada en estado crítico, pero no logró sobrevivir. Su muerte se confirmó durante la madrugada del domingo.

Los investigadores creen que el disparo se habría realizado con un arma reglamentaria, aunque aún no está claro si fue la utilizada por Bustamante o si pertenecía a Romaniuk. Peritos de la Policía Científica trabajaron durante horas en el departamento para recolectar rastros, levantar muestras y reconstruir la secuencia previa al disparo.

La principal incógnita, por el momento, es qué ocurrió en los minutos previos a la llegada del patrullero: si hubo una discusión entre ambas mujeres, si existió un ataque directo o si la muerte se produjo en el marco de otra circunstancia no violenta. Tampoco se descarta que el disparo pueda haber sido autoinfligido.

Como parte del procedimiento, Romaniuk quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. El fiscal interviniente ordenó peritar el arma encontrada en la escena, tomar declaraciones a vecinos que pudieran haber escuchado gritos o ruidos previos y analizar si en la relación existían antecedentes de violencia.

El caso, en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional, se investiga bajo el protocolo de femicidio, tal como establece la normativa cuando una mujer muere en un contexto que involucra vínculos afectivos o discusiones de pareja. No obstante, la hipótesis del suicidio sigue sobre la mesa y no será descartada hasta que los peritajes aporten información concluyente.

La autopsia, que se realizará en las próximas horas, será clave para determinar distancia del disparo, trayectoria del proyectil y posibles signos de defensa. Esos datos, junto con los análisis balísticos del arma y las pericias del departamento, podrían empezar a definir si la muerte de Bustamante fue un asesinato o un suicidio.

