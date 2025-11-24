"Matón": el entrenador de Los Pumas denunció que una de las figuras de Inglaterra lo agredió tras el partido

Además, criticó que la jugada ni siquiera fuera revisada por el TMO, un punto que consideró preocupante dentro del rumbo que está tomando la tecnología en el rugby. Recordó que Los Pumas tuvieron tres evaluaciones de conmoción (HIAs) en el partido, una por mal uso del protector bucal de un jugador, pero otras por contactos en la cabeza no revisados con profundidad. “¿Hacia dónde va la tecnología o para qué la usamos? El mal uso o abuso no es bueno, pero no entiendo hacia dónde va”, añadió.

Qué ocurrió entre Contepomi y Tom Curry fuera del campo

La tensión no terminó con el pitazo final. Ya en el túnel, según el propio Contepomi, Curry protagonizó un altercado físico. “Salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años”, relató.

Ante la repregunta, aclaró que no fue un golpe directo, sino un empujón o “manotazo” en el pecho. Agregó que todo ocurrió delante de testigos y posiblemente de cámaras: “Probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar”.

El desencadenante habría sido un intercambio verbal luego de la jugada polémica sobre Mallía. “Le dije ‘amigo, rompiste a...’ y me dijo ‘andate a la m...’ y me empujó”, detalló. Para Contepomi, la actitud del inglés refleja una forma de intimidación que consideró contraria al espíritu del rugby: “Quizá es su manera de sentirse un matón. Si queremos matones en este juego, entonces bueno... no sé”.

Quién es Tom Curry, el jugador señalado por Contepomi

Tom Curry es una de las figuras del rugby inglés. Juega como ala en Sale Sharks, donde debutó profesionalmente en 2016, convirtiéndose en el jugador más joven del club en la Copa de Europa. Fue titular en la final del Campeonato de Inglaterra 2023 y, aunque sufrió una lesión de cadera que lo dejó fuera de buena parte de la temporada 2023-2024, regresó al seleccionado inglés con protagonismo.

A nivel internacional, integró los equipos Sub-18 y Sub-20 de Inglaterra, participó del Grand Slam juvenil en 2017 y debutó en la selección absoluta ese mismo año. Desde entonces, fue pieza clave en el Seis Naciones —incluida su nominación a Jugador del Torneo 2019— y disputó los Mundiales de 2019 y 2023.