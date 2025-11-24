En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Los Pumas
Inglaterra
RUGBY

"Matón": el entrenador de Los Pumas denunció que una de las figuras de Inglaterra lo agredió tras el partido

Tras la derrota 27-23 ante Inglaterra en Twickenham, Felipe Contepomi denunció que una de las figuras de Inglaterra lo agredió camino al vestuario y puso en duda el espíritu deportivo del rival.

Matón: el entrenador de Los Pumas denunció que una de las figuras de Inglaterra lo agredió tras el partido

El cierre de la temporada 2025 de Los Pumas dejó una escena inesperada fuera del campo de juego. Tras la ajustada caída 27-23 ante Inglaterra en Twickenham, el entrenador argentino, Felipe Contepomi, denunció públicamente que el inglés Tom Curry lo agredió camino a los vestuarios. El episodio encendió la conferencia de prensa posterior al partido y abrió un debate sobre los límites del juego físico y el respeto entre rivales en el rugby internacional.

Leé también Histórico: Los Pumas derrotaron a los All Blacks por primera vez en Argentina
Festejo de Los Pumas en el histórico triunfo ante los All Blacks.  (Foto: NA)
image

Más allá de la intensidad del encuentro, marcado por la reacción argentina en el segundo tiempo y por un emotivo homenaje a Ignacio Fernández Madero antes del inicio, el foco terminó puesto en la conducta del ala inglés y en las críticas de Contepomi hacia la actitud del rival y el uso de la tecnología en jugadas determinantes.

Qué dijo Contepomi sobre la jugada que lesionó a Juan Cruz Mallía

El punto de quiebre del partido llegó a los 74 minutos, cuando Juan Cruz Mallía recibió un tackle a destiempo de Curry que lo dejó tendido y forzó su salida inmediata. Contepomi fue categórico al analizar la acción:

“No sé ni por dónde empezar. Porque no sé si fue temerario o apenas un poco tarde. Pero hace dos semanas tuvimos una decisión que fue ‘atenuada’ por la consecuencia. Entonces, si ese es el criterio, no entiendo cómo terminamos jugando con 14 y ellos con 15”, expresó.

Además, criticó que la jugada ni siquiera fuera revisada por el TMO, un punto que consideró preocupante dentro del rumbo que está tomando la tecnología en el rugby. Recordó que Los Pumas tuvieron tres evaluaciones de conmoción (HIAs) en el partido, una por mal uso del protector bucal de un jugador, pero otras por contactos en la cabeza no revisados con profundidad. “¿Hacia dónde va la tecnología o para qué la usamos? El mal uso o abuso no es bueno, pero no entiendo hacia dónde va”, añadió.

Qué ocurrió entre Contepomi y Tom Curry fuera del campo

La tensión no terminó con el pitazo final. Ya en el túnel, según el propio Contepomi, Curry protagonizó un altercado físico. “Salió por el túnel y me dio un pequeño golpe. Tengo 48 años”, relató.

Ante la repregunta, aclaró que no fue un golpe directo, sino un empujón o “manotazo” en el pecho. Agregó que todo ocurrió delante de testigos y posiblemente de cámaras: “Probablemente haya cámaras ahí, así que lo voy a mostrar”.

El desencadenante habría sido un intercambio verbal luego de la jugada polémica sobre Mallía. “Le dije ‘amigo, rompiste a...’ y me dijo ‘andate a la m...’ y me empujó”, detalló. Para Contepomi, la actitud del inglés refleja una forma de intimidación que consideró contraria al espíritu del rugby: “Quizá es su manera de sentirse un matón. Si queremos matones en este juego, entonces bueno... no sé”.

Quién es Tom Curry, el jugador señalado por Contepomi

Tom Curry es una de las figuras del rugby inglés. Juega como ala en Sale Sharks, donde debutó profesionalmente en 2016, convirtiéndose en el jugador más joven del club en la Copa de Europa. Fue titular en la final del Campeonato de Inglaterra 2023 y, aunque sufrió una lesión de cadera que lo dejó fuera de buena parte de la temporada 2023-2024, regresó al seleccionado inglés con protagonismo.

A nivel internacional, integró los equipos Sub-18 y Sub-20 de Inglaterra, participó del Grand Slam juvenil en 2017 y debutó en la selección absoluta ese mismo año. Desde entonces, fue pieza clave en el Seis Naciones —incluida su nominación a Jugador del Torneo 2019— y disputó los Mundiales de 2019 y 2023.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Los Pumas Inglaterra
Notas relacionadas
Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship
Los Pumas cayeron ante Inglaterra pero lograron ser cabeza de serie para el Mundial 2027
El drama de Franco Armani por el incendio y explosión en Ezeiza

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar