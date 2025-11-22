Contó que su perra tiene Alzheimer y emocionó a todos con su gesto hacia Loli

También destacó la paciencia y el amor incondicional de Loli: "A ella no le importó cuántas macanas me mandé ni cuanto me equivoqué, así que acá voy a estar hasta el día que sea. Te voy a abrazar y despedir hasta que mamá te reciba del otro lado para seguir jugando", prometió.
Francisco, de nacionalidad uruguaya y diseñador de espacios según indica en su perfil de Instagram, mostró además un regalo que elaboró con sus propias manos para Loli. "Le hice este bebedero porque cada vez le cuesta más salir afuera", explicó en su publicación, que rápidamente recibió cientos de mensajes de cariño para ambos.