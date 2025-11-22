En vivo Radio La Red
Contó que su perra tiene Alzheimer y emocionó a todos con su gesto hacia Loli

La historia de Francisco, de nacionalidad uruguaya y dedicado al diseño de espacios, se hizo viral en distintas redes sociales en Argentina.

Un joven llamado Francisco conmovió a las redes sociales al compartir una historia profundamente emotiva sobre su perra, Loli, de casi 11 años. Durante una visita a la veterinaria, le informaron que su mascota podría estar padeciendo un principio de Alzheimer, noticia que lo marcó profundamente.

"Me sentí triste y lo hablé con ella", comentó en un video publicado en Instagram y TikTok, donde además brindó detalles de la conversación con su querida compañera: "Le dije que estaba bien si se olvida de mí y de lo que vivimos porque nada va a quitar la buena vida que tuvimos y lo felices que fuimos".

En ese marco, con imágenes emotivas, el joven recordó las caminatas en el campo junto a su mascota y los días de acampar en la playa.

Luego, el joven dedicó unas palabras llenas de ternura a su amiga de cuatro patas: "Fue una de mis mejores amigas antes de que tuviera amigos", dijo.

También destacó la paciencia y el amor incondicional de Loli: "A ella no le importó cuántas macanas me mandé ni cuanto me equivoqué, así que acá voy a estar hasta el día que sea. Te voy a abrazar y despedir hasta que mamá te reciba del otro lado para seguir jugando", prometió.

Francisco, de nacionalidad uruguaya y diseñador de espacios según indica en su perfil de Instagram, mostró además un regalo que elaboró con sus propias manos para Loli. "Le hice este bebedero porque cada vez le cuesta más salir afuera", explicó en su publicación, que rápidamente recibió cientos de mensajes de cariño para ambos.

