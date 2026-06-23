En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Previsional

Jubilados ANSES julio 2026: cuánto se cobra con aumento y bono

El refuerzo extraordinario continuará vigente y se abonará junto con los haberes actualizados por inflación. Cuánto se cobra en el séptimo mes del año.

Banner Seguinos en google DESK
Jubilados ANSES julio 2026: cuánto se cobra con aumento y bono

Jubilados ANSES julio 2026: cuánto se cobra con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante julio de 2026 continuará el pago del bono extraordinario destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo económico se abonará junto con los haberes mensuales y permitirá que quienes perciben la jubilación mínima alcancen ingresos cercanos a los $482.000.

Leé también ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio
ANSES actualizó el SUAF: los nuevos topes que definen si seguís cobrando en julio

La medida se suma al incremento del 2,1% que recibirán las prestaciones previsionales a partir de la actualización por movilidad, basada en la inflación registrada dos meses atrás.

De esta manera, los adultos mayores que cobran los haberes más bajos volverán a recibir un ingreso adicional que busca reforzar su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

De cuánto será el bono en julio

El bono extraordinario continuará siendo de $70.000 durante julio de 2026.

Se trata de una suma no remunerativa que ANSES deposita de manera automática junto con la jubilación o pensión correspondiente, sin necesidad de realizar ningún trámite.

El refuerzo está destinado principalmente a quienes perciben los haberes más bajos del sistema previsional y se acredita en la misma fecha de cobro del beneficio mensual.

Cuánto cobrará un jubilado con la mínima

Con el aumento del 2,1% previsto para julio, la jubilación mínima ascenderá a $411.867,96.

A este importe se le sumará el bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios que perciben el haber mínimo recibirán un total de $481.867,96.

Los montos quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $411.867,96.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total a cobrar: $481.867,96.

De esta manera, ningún jubilado que cobre la mínima percibirá menos de ese monto durante julio.

Quiénes cobran el bono completo

El bono de $70.000 será otorgado en su totalidad a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.

Por su parte, quienes cobren ingresos superiores a la jubilación mínima, pero inferiores al tope establecido por ANSES, recibirán un bono proporcional.

En estos casos, el organismo abonará únicamente la diferencia necesaria para alcanzar los $481.867,96.

Esto significa que el refuerzo disminuye gradualmente a medida que aumenta el haber previsional del beneficiario.

Cuándo cobran los jubilados en julio

ANSES ya definió el calendario de pagos para julio de 2026. Las fechas de cobro para jubilados y pensionados se organizarán según la terminación del DNI.

El cronograma previsto es el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 8 de julio.
  • DNI terminados en 1: 10 de julio.
  • DNI terminados en 2: 13 de julio.
  • DNI terminados en 3: 14 de julio.
  • DNI terminados en 4: 15 de julio.
  • DNI terminados en 5: 16 de julio.
  • DNI terminados en 6: 17 de julio.
  • DNI terminados en 7: 20 de julio.
  • DNI terminados en 8: 21 de julio.
  • DNI terminados en 9: 22 de julio.

Los haberes y el bono se depositarán de manera conjunta en las cuentas bancarias habituales.

Cómo consultar el lugar y la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

También es posible consultar la información a través de los canales oficiales del organismo, donde se publican los calendarios de pago actualizados.

Un refuerzo que continuará en julio

La continuidad del bono extraordinario representa un alivio para millones de jubilados y pensionados que dependen de los haberes mínimos.

Con el aumento por movilidad y el refuerzo de $70.000, ANSES garantizará durante julio un ingreso cercano a los $482.000 para los beneficiarios de menores ingresos, manteniendo uno de los principales mecanismos

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Aumento Bono
Notas relacionadas
ANSES confirmó el pago de las Becas Progresar: quiénes cobran en julio
Miles de familias pueden recibir un dinero adicional de ANSES: el requisito clave para cobrarlo
El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: ¿cuánto cobrarán en julio?

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar