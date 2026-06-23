El oficialismo logró frenar la interpelación a Adorni en Diputados: los aliados no dieron quorum y se cayó la sesión

La caída de la sesión especial este martes en Diputados responde a una estrategia diseñada por la Casa Rosada y los bloques del PRO y la UCR que le reclamaron al presidente de la Cámara baja que convoque a la comisión donde justamente el oficialismo tiene mayoría y control de los tiempos de debate, sin obligación de dictaminar en plazos que intentaba votar hoy en el recinto, la oposición más dura.

El objetivo del Gobierno en una estrategia similar impulsada en el Senado, que tiene convocada otra sesión este jueves 23, es postergar el debate del caso Adorni hasta después del Mundial de fútbol y de las vacaciones de invierno para que el jefe de Gabinete concurra sin responder preguntas a brindar su informe de gestión el 2 de julio en la Cámara Alta.

Por el contrario, el objetivo de la oposición de cara a la sesión pedida para este martes a las 14, era emplazar con mayoría simple a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para someterlas a un cronograma urgente, con el mandato de dictaminar en plazos perentorios una sesión de interpelación como primer paso para votar una moción de censura y la eventual remoción de Adorni en el cargo.

¿Quiénes no dieron quorum?

Dentro de los 117 diputados presentes que se sentaron este martes a conformar el quorum para iniciar la sesión de interpelación a Manuel Adorni en Diputados, estuvieron la mayoría del bloque peronista de Unión por la Patria, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los dos diputados de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, los diputados Miguel Pichetto, Marcela Pagano, Karina Banfi entre otros opositores que reclamaban, incluso, iniciar un juicio político contra el jefe de Gabinete por sus "inconsistencias" en las declaraciones juradas y en su último informe presentado ante Diputados.

En cambio, se ausentó la jefa del bloque de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, así como otros diputados que responden al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

No sorprendió la ausencia del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, que son los bloques con los que La Libertad Avanza había pactado el boicot al quorum.

Desde la oposición anticiparon que insistirán con pedir la interpelación a Adorni en la sesión convocada en Diputados para este miércoles a las 12 para tratar los proyectos del Super RIGI y pago de la deuda a los holdouts, enviados por el Gobierno.