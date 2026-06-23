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Ola de argentinos en Miami: cuánto cuesta viajar para ver a la Scaloneta en los 16avos del Mundial

La clasificación de la Selección argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 disparó la demanda de vuelos, hoteles y paquetes turísticos para viajar a Miami.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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La fiebre por ver a Messi y a la Scaloneta se reavivó. Miami será la sede del partido de 16avos del mundial. (Foto: Gentileza Ahora)

La fiebre por ver a Messi y a la Scaloneta se reavivó. Miami será la sede del partido de 16avos del mundial. (Foto: Gentileza Ahora)

"Ahora nos volvimos a ilusionar...". La canción nunca dejó de resonar en nuestros oídos, y tras los dos encuentros brillantes de Lionel Messi, el canto se volvió más fuerte. La Scaloneta ya ganó el grupo "J" y se clasificó para los 16avos. de final. El cuarto partido de la selección se jugará en Miami, el próximo 3 de julio a las 19 (hora Argentina), y la sede será el estadio Hard Rock Stadium.

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Miami es históricamente el principal destino en los Estados Unidos para los argentinos. Por lo tanto, ahora que ahí va a jugar la selección se desató una fiebre por averiguar y reservar pasajes para viajar hasta la ciudad más importante del estado de la Florida. La entrada al estadio es otra cosa. Pero lo importante es estar allí el día del partido.

Fiebre albiceleste: se disparó la demanda para viajar a Miami y alentar a la Selección en los 16avos del Mundial

La clasificación de la Selección argentina a los 16avos de final del Mundial 2026 desató una verdadera fiebre entre los hinchas. Apenas terminó la victoria frente a Austria, las agencias de viajes, aerolíneas y plataformas de turismo registraron un fuerte incremento en las consultas y reservas para viajar a Miami, sede del próximo compromiso del equipo de Lionel Scaloni. Según datos del sector turístico, la demanda de pasajes llegó a crecer hasta un 300% en cuestión de horas.

La expectativa no sorprende. Miami uno de los destinos preferidos por los argentinos que viajan a Estados Unidos tiene otros valores añadidos. Combina la posibilidad de acompañar a la Selección con playas, compras y una amplia oferta de entretenimiento. La confirmación de que Argentina jugará allí los 16avos de final provocó una rápida reacción del mercado, con aumentos en los precios de vuelos, hoteles y paquetes turísticos.

Para quienes decidan emprender el viaje por cuenta propia, el presupuesto no es menor. Un vuelo directo desde Buenos Aires ronda los 1.500 dólares, mientras que cinco noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas pueden costar alrededor de 1.350 dólares por persona en base doble. A eso se suma el valor de las entradas, que en algunos casos supera ampliamente los 3.800 dólares para los sectores más demandados.

Los pasajes aéreos para ver a la Scaloneta en Miami

Las estrategias son variadas y por supuesto, el que confió siempre en Messi y los suyos sacó ventaja. Cuanto antes haya sacado los pasajes, mejores precios pudo conseguir. Pero eso es otra historia. Veamos el presente. Si Messi entusiasmó a los se quedaron dudando en nuestro país, el momento de especular se terminó. Hay que entrar en páginas online, mirar rápidamente y -si está el dinero- pagarse el viaje.

Queda poco tiempo y hay que conseguir el mejor precio posible para ir a Miami a alentar a la selección argentina. (Foto: AR)

Queda poco tiempo y hay que conseguir el mejor precio posible para ir a Miami a alentar a la selección argentina. (Foto: AR)

Por ejemplo, un viaje directo por Aerolíneas puede costar unos $4.723.628 pesos si se decide por la opción de "viaje relámpago". Es decir, viajar el 2 de julio, llegar el 3 - el día del partido - y regresar al día siguiente.

Dan ganas de ser uno de ellos. Argentinos fanáticos de la Scaloneta en los Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta viajar a Miami para los 16avos de final? (Foto: Gentileza TikTok)

Dan ganas de ser uno de ellos. Argentinos fanáticos de la Scaloneta en los Estados Unidos. ¿Cuánto cuesta viajar a Miami para los 16avos de final? (Foto: Gentileza TikTok)

Las agencias especializadas en turismo deportivo también lanzaron paquetes completos para seguir a la Albiceleste. Algunas propuestas incluyen pasajes aéreos, alojamiento, traslados y entradas oficiales por valores que parten de los 4.990 dólares por persona. Otras alternativas más exclusivas superan los 5.500 dólares y ofrecen experiencias vinculadas al Mundial durante varios días.

En ese caso, casi conviene apostar por la Argentina y acompañarlos a un eventual partido de 8vos, en Atlanta (no muy lejos de Miami).

Otras alternativas más económicas pero con más horas de viaje

Otra estrategia es viajar con más días de disponibilidad. Porque el viaje más barato implica escalas, o sea, más tiempo de viaje.

Los viajes más baratos a Miami implican escalas y más tiempo de vuelo. (Foto: A24.com)

Los viajes más baratos a Miami implican escalas y más tiempo de vuelo. (Foto: A24.com)

Aquí hay tres opciones. El pasaje más barato es de 876 dólares, pero son 40 horas de vuelo. Para llegar con tiempo al momento del partido hay que salir casi dos días antes.

Otra alternativa es con una escala. El pasaje sube a mas de US$1.200 dólares, pero el tiempo de vuelo se reduce a 12 horas. Como Ir a Madrid directo, pero con una escala, el vuelo nos deja en Miami.

Finalmente, por otra compañía y en otra página online de reservas, se ofrece un vuelo directo de 9 horas, por 2.932 dólares. Con Miami ya preparada para recibir uno de los cruces más esperados del torneo, los hinchas argentinos vuelven a demostrar que están dispuestos a hacer un esfuerzo económico extraordinario para seguir el sueño mundialista.

Mientras la Scaloneta avanza en la cancha, fuera de ella se vive otra competencia: la carrera por conseguir un lugar en las tribunas para alentar a la Selección en el camino hacia una nueva estrella. Queremos cuatro años más de esta locura, aunque tenga un precio elevado.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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